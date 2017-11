Proiectul "Performanţa are viitor" a fost premiat la gala Romanian PR Award

Nominalizat la trei categorii (Relaţii Media, Sport şi Divertisment, Sponsorizare), proiectul "Performanţa are viitor", implementat de FRF şi agenţia de PR Graffiti, a câştigat două premii: locul 1 la Sport şi Divertisment şi locul 2 la Relaţii Media. În plus, la cea de-a treia categorie, Sponsorizare, a primit Diplomă de Excelenţă.

"Proiectele nominalizate s-au detaşat prin rigoare, creativitate, inovaţie şi impact", au considerat membrii juriului. Cea de-a 15-a ediţie a competiţiei s-a bucurat de susţinerea unui juriu internaţional de top, reunind competenţe în comunicare din SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Elveţia şi România.

Reuşita primului sezon, când peste 1.600 de copii au participat la preselecţii, a făcut ca proiectul să fie continuat. Cel de-al doilea sezon a debutat cu selecţia organizată pe 20 august la Constanţa şi a continua în acest an cu alte două acţiuni similare la Putna (judeţul Suceava, 1 octombrie) şi la Râmnicu Sărat (judeţul Buzău, 28 octombrie). Alte trei localităţi din ţară vor fi incluse în proiect în perioada martie – aprilie 2018.

Cei mai buni 11 jucători selectaţi se vor alătura echipei care în luna mai a anului viitor va merge pentru un stagiu de pregătire la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia şi la Barcelona, pentru un antrenament la faimoasa bază Ciutat Esportiva Joan Gamper a FC Barcelona. Tot atunci, echipa va avea ocazia să vadă un meci de-al FC Barcelona din tribunele stadionului Nou Camp.

„Performanţa are viitor” se desfăşoară sub umbrela programului FRF - “Împreună suntem fotbal” - şi are loc în perioada august 2017 - mai 2018.

În primul sezon al proiectului, Gillette şi Federaţia Română de Fotbal au organizat preselecţii la Moldova Nouă (judeţul Caraş-Severin), Bascov (judeţul Argeş), Jucu (judeţul Cluj) şi Pădureni (judeţul Vaslui). Mai mulţi jucători care au fost desemnaţi câştigători pe parcursul caravanei, în primul sezon, şi care implicit s-au antrenat în luna mai a acestui an la baza de pregătire a FC Barcelona au fost convocaţi la loturile naţionale de juniori sau se află în vederea selecţionerilor naţionalelor mai mici: Răzvan Sava a apărat deja poarta României U16, fiind şi căpitanul acestei reprezentative, Fabrizio Constantin a fost convocat la prima acţiune a naţionalei U15 şi chiar a marcat în partida de debut, iar Robert Jerdea se află în lotul lărgit al aceleiaşi reprezentative.