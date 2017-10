Prima declaraţie a Simonei Halep după ce a ajuns în semifinale la Beijing: „Am simţit asta când am intrat pe teren!“

Simona a stat pe teren ceva mai mult de o oră şi a tranşat net disputa în favoarea ei. La final, ea a declarat că s-a simţit încă de la început încrezătoare: "Cu siguranţă, a fost un meci bun. Am jucat mult mai bine decât la Wuhan. Am schimbat tactica şi mi-a ieşit bine. Mi-am făcut jocul obişnuit şi am avut consistenţă în lovituri. Am muncit mult si de aceea am început să am mai multă încredere în loviturile mele. Cred că am servit bine şi azi. Dacă simt jocul mi-e mai uşor când intru pe teren, probabil pentru că sunt increzatoare. Şi înainte de meciul cu Şarapova am simţit la fel.", a declarat Halep pentru steul WTA.

Simoan va juca în semifinale cu învingătoarea din meciul Sorana Cârstea - Jelena Ostapenko.