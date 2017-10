Pe cine susţine Liviu Dragnea la alegerile de la Liga Profesionsită de Fotbal şi ce îl deranjează pe şeful PSD la acest scrutin

Ultimul a încercat să-şi asocieze cumva imaginea cu Liviu Dragnea, preşedintele PSD, însă acesta a respins total orice legătură cu el.

"Am fost coleg de facultate cu Drăgoi, dar de atunci nu cred că l-am mai văzut de două, trei ori. Şi-atunci cred că a fost o întâmplare. Am văzut declaraţiile lui şi am fost deranjat că-şi asociază candidatura la Ligă cu numele meu! O spun clar: nu îl susţin pe Sorin Drăgoi! Chiar am fost deranjat că numele meu a apărut în declaraţiile sale în ultima perioadă. Nu vreau să mă implic absolut deloc! Eu nu cred că politicul poate decide cine să câştige alegerile la Ligă sau la Federaţie. Nu cred! Şi nu cred că e sănătos să se întâmple asta", a spus Dragnea pentru gsp.ro.

Şeful PSD a recunoscut însă că are un preferat la alegerile de astăzi: "Am o relaţie veche cu Gino, dar asta nu înseamnă că eu îl ajut să câştige alegerile. Am un preferat, dar să câştige cine merită".