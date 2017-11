O ipoteză prinde contur la Dinamo: Nicolae Badea şi Cristi Borcea se întorc în conducere

După eşecul cu Viitorul, Negoiţă a anunţat că vrea să vândă clubul. "Nu înţeleg reacţia suporterilor. Ce vor de la mine? Am fost o persoană destul de bine intenţionată şi sunt. Până la urmă nu joc eu fotbal. Ce am făcut eu pentru Dinamo se ştie. Am salvat clubul, am făcut eforturi mari, am un minus foarte mare. Am făcut o greşeală, dar asta e viaţa, mai facem şi greşeli. Nu eram personajul potrivit să intru în această poveste. Cu toate că am fost avertizat că o să fiu înjurat pe banii mei, că voi fi ţap ispăşitor. Asta e, n-am vrut să ascult, m-am ambiţionat, am zis că încerc cel puţin şi văd ce fac. Îi înţeleg pe suporteri, sunt dezamăgiţi, sunt frustraţi ca şi mine de jocul echipei, care este foarte slab. Caut soluţia de a găsi pe cineva, nu am glumit deloc cu acest lucru, sper ca cineva să vină. Voi găsi să vină cineva mai motivat, eu am obosit deja. Sunt singur, am făcut foarte multe lucruri, am renovat la Săftica, am investit foarte mulţi bani, un cantonament de patru stele. Puţini au ce avem noi. Realitatea e că nu sunt din filmul ăsta. Nu e un business să-l duc de unul singur“.

Varianta cea mai vehiculată la Dinamo în aceste zile este revenirea lui Nicolae Badea, care oricum are de încasat două milioane de dolari de la Negoiţă. Alături de Badea ar putea apărea şi Cristi Borcea de îndată ce va fi eliberat din închisoare, adică în luna aprilie a anului viitor.