Mircea Lucescu şi fatidicul minut 90: cele mai ghinioniste momente din istoria legendarului antrenor român

Zenit s-a impus cu 3-1 în meciul cu Anderlecht, însă golul marcat de belgieni în minutul 90 i-a trimis pe aceştia în optimile Europa League datorită victoriei din tur, scor 2-0. (Vezi AICI rezultatele consemnate în Europa League).

"Încerc să uit ce s-a întâmplat. Încă nu-mi revin după eliminare. Poate că nici eu nu am fost destul de inspirat pe finalul ăsta... Ăsta e fotbalul, cred că am făcut un meci bun. Noi am pierdut calificarea la Bruxelles. Aici nu le-am dat nicio posibilitate de contraatac. Îi felicit pe Chipciu şi Stanciu. Sunt doi jucători români care s-au impus într-un fotbal foarte rapid. Am vorbit cu ei după meci şi i-am felicitat. Sper să se ducă mai departe. Belgia nu întâmplător o echipă naţională puternică în momentul de faţă, un fotbal rapid, agresiv, echilibrat şi produce permanent jucători, iar Anderlecht a schimbat foarte mult în vară componenţa echipei, un bun antrenor, tânăr. Mă supăr şi mă doare faptul că nu am reuşit calificarea, dar nu pot să nu remarc mai ales jocul lor din meciul tur. S-au bătut pentru a continua şi pentru asta merită felicitări", a spus Lucescu la Digi Sport.

Nu este nici pe departe primul meci în care o echipă antrenată de Mircea Lucescu încasează un gol în ultimele momente ale jocului.



Martie 1989, Cupa Cupelor, sferturi de finală

Dinamo – Sampdoria 1-1



Manşa tur, la Bucureşti. Dinamo avea 1-0 pe tabelă, după golul lui Vaişcovici (16), din penalty, iar italienii evolueau în inferioritate, Carboni (10) fiind eliminat în startul partidei. În minutul 90, Vialli a egalat, scor 1-1, un gol care avea să fie decisiv. În retur, meciul s-a încheiat 0-0, iar Sampdoria s-a calificat în semifinale.





Aprilie 1998, Liga I, etapa a 27-a

Rapid – Steaua 1-1



Giuleştenii, antrenaţi pe atunci de Mircea Lucescu, au condus cu 1-0, într-un meci important în lupta pentru titlu, dar au fost egalaţi în minutul 89, cu golul lui Ciocoiu. Apoi, în ultima etapă, rapidiştii cu avantajul rezultatelor directe faţă de Steaua, au fost blocaţi de o Universitate Craiova (scor 2-2) care ar fi avut drept interes sportiv (participarea în cupe) ca titlul să fie câştigat de Rapid. Campionatul l-a câştigat însă Steaua, după 5-2 cu Bistriţa şi ceva „valize“ trimise la Craiova.



Noiembrie 2001, grupele Ligii Campionilor

Galatasaray – AS Roma 1-1



Era 1-0 pentru Galatasaray, după reuşita lui Perez, dar turcii au fost egalaţi în prelungiri, după o execuţie superbă, o „foarfecă“ a lui Emerson (90+2).





Martie 2007, optimi Cupa UEFA

Şahtior – Sevilla 2-3



De departe cel mai ghinionist meci din cariera lui Lucescu. După 2-2 în deplasare, în optimile Cupei UEFA, Şahtior conducea cu 2-1 la Doneţk. La ultima fază a partidei, în minutul 90+4, portarul Palop a egalat situaţia cu o lovitură de cap, după un corner executat de Alves. În prelungiri, Chevanton a marcat golul calificării, iar Sevilla urma să ajungă până în finală şi să o şi câştige (a doua oară consecutiv).



Octombrie 2008, grupele Ligii Campionilor

Şahtior – Barcelona 1-2



„Minerii“ conduceau cu 1-0, după reuşita lui Ilsinho (47), dar au încasat două goluri, în ultimele minute, de la Messi (87, 90+4). Primul gol al argentinianului a fost însă unul controversat. Elevii lui Lucescu au trimis un balon în afara terenului, pentru că aveau un coechipier accidentat, întins pe gazon, dar catalanii nu le-au returnat balonul, când au executat autul, şi au plecat pe un atac în urma căruia au marcat.



Noiembrie 2012, grupele Ligii Campionilor

Chelsea – Şahtior 3-2



Un alt gol din corner, la ultima fază a meciului. Şahtior a fost condusă cu 1-0 şi 2-1, reuşita lui Oscar, de la 40 de metri, venind după o pasă primită de la goalkeeper-ul „minerilor“. În prelungiri însă, după ce Raţ irosise o ocazie mare de gol, „albaştrii“ au beneficiat de un corner, acordat tot de fundaşul român. Abia intrat pe teren, Moses a înscris cu capul (90+4) pentru 3-2.

