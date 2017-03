Mesajul Simonei Halep înaintea turneului de Miami. Ce le cere cea mai bună jucătoare a noastră fanilor ei

Simona se pregăteşte deja în Florida de câteva zile şi încearcă să ajungă la o formă cât mai aproape de valoarea ei. Jucătoarea noastră, care de luni va coborâi un loc în ierarhia WTA, urmând a ocupa poziţia a cincea, ştie că a avut un început de an 2017 sub aşteptări, dar vizează o revenire cât mai rapidă în elită. Pe contul său de instagram, Simona le-a adresat un mesaj fanilor ei: "Citesc cu mare drag mereu mesajele voastre pozitive si vreau sa va spun ca apreciez enorm faptul ca-mi sunteti mereu alaturi, ca pierdeti nopti pt meciurile mele chiar daca nu castig in ultima perioada. Sunt si perioade grele in viata unui sportiv insa sunt foarte bine altfel si incerc sa-mi regasesc pe teren forma cea mai buna. Insa trebuie rabdare si timp.. Vă multumesc din nou pt sustinere. 🤗 🤗 🤗"

Simona Halep a ajuns anul trecut în sferturi la Miami Timea Bacsinszky, scor 6-4, 3-6, 2-6, după două ore şi jumătate de joc