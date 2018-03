Mesaj al căpitanului echipei PAOK pentru FIFA şi UEFA: Dumneavoastră ne respectaţi pe mine şi pe colegii mei?

Patronul echipei PAOK, Ivan Savvidis, care a intrat pe teren înarmat, a fost interzis pe stadioane timp de trei ani şi amendat cu 100.000 de euro. Directorul sportiv Lubos Michel a fost interzis pe stadioane 90 de zile şi amendat cu 15.000 de eruo.

În plus, formaţia din Salonic va disputa trei meciuri pe teren propiu fără spectatori şi va trebui să achite o penalitate de 63.000 de euro.

După aceste sancţiuni, care pot fi atacate cu apel, PAOK rămâne cu 49 de puncte, cu cinci etape până al finalul sezonului şi iese din lupta pentru tilu.

Echipa pregătită de Lucescu este pe locul 3, după AEK, 57 de puncte şi Olympiacos Pireu, 50 de puncte.

“Dragi domni de la FIFA şi UEFA,

Sunt fotbalist la PAOK, căpitanul echipei, campion european cu naţionala Portugaliei. În urmă cu câteva luni, am decis să vin în Macedonia (unica, originala, grecească), pentru a-mi ajuta echipa să câştige campionatul. Am jucat şapte meciuri cu porţile închise şi le-am câştigat pe toate… Am început cu o accidentare şi apoi o operaţie. Totuşi, datorită colegilor mei şi antrenorului, am obţinut mai multe puncte decât adversarii noştri. Am încercat să nu mimez accidentări pentru a obţine penaltiuri… Dar i-aţi permis unui antrenor să se prefacă accidentat şi să fure un meci pe care nu l-a jucat! Am încercat să nu joc murdar împotriva adversarilor mei, dar le-aţi permis să aleagă dacă se tem sau nu, dacă vor să continue sau nu în funcţie de scor. Am încercat să previn decizia de a se părăsi terenul înainte de finalul fiecărui joc, indiferent de cât de mare era greşeala arbitrului. Dar i-aţi lăsat pe arbitri să schimbe decizii şi rapoarte la meciuri decisive!

Sunt Andre Vieirinha şi respect fotbalul. Dumneavoastră ne respectaţi pe mine şi pe colegii mei? Iubim acelaşi fotbal? Vă rog, dacă răspunsul este da, nu priviţi imaginile, vedeţi faptele!”, este mesajul portughezului Vieirinha, postat de PAOK pe Facebook.