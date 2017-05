LIVETEXT Simona Halep, în finala turneului de la Madrid. Statistica nu e de partea ei în meciul cu Mladenovici

Simona va servi prima.

UPDATE Startul partidei se amână câteva minute. Cele două jucătoare sunt la încălzire acum.

Halep joacă în această seară, de la ora 20.00, în ultimul act al competiţiei, contra franţuzoaicei Kristina Mladenovici, locul 17 WTA.

Deşi, conform clasamentului mondial, Simona este favorită, bilanţul întâlnirilor directe cu Mladenovici nu este îmbucurător pentru jucătoarea noastră. Cele două s-au întâlnit de patru ori, Simona a câştigat o dată şi de trei ori a fost învinsă.

Mladenovici are un an 2017 foarte bun, fiind pe locul 4 în clasamentul Road to Singapore, care desemnează jucătoarele ce participă la Turneul Campioanelor.

În vârstă de 23 de ani, Kristina Mladenovici (foto jos) va juca a patra finală în acest an, prima din carieră a unui turneu de categorie Premier Mandatory. În 2017, ea s-a impus la Sankt Petersburg, unde a câştigat primul ei trofeu la simplu, şi a pierdut în ultimul act la Acapulco şi la Stuttgart

Câştigătoarea Madrid Open va primi 1.043.680 de euro şi 1.000 de puncte WTA, iar învinsa din finală 511.740 de euro şi 650 de puncte.