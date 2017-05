LIVE VIDEO Halep la Roma: Simona joacă a treia semifinală la rând. Kiki Bertens este adversara ei

UPDATE 13.05 Meciul ar putea fi amânat, din cauza vremii. Ploaia s-a oprit, însă organizatorii mai au nevoie de timp pentru a reface suprafaţa de joc. Nu a fost făcut niciun anunţ oficial, deocamdată, privind începerea partidei.

Simona Halep, cap de serie numărul 6 şi locul 4 WTA, va juca în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Roma sâmbătă, de la ora 13.00, în compania olandezei Kiki Bertens, conform programului anunţat, vineri seară, de organizatori. Meciul dintre cele două va fi primul de pe terenul central.

Simona Halep şi Kiki Bertens, favorită 15 şi locul 20 WTA, au mai fost adversare de trei ori, românca impunându-se în două din aceste confruntări. Halep a învins-o pe Bertens în 2010 în sferturi la Torhout (Belgia, scor 7-6, 6-2), apoi olandeza s-a impus în faţa româncei în 2012, în semifinale la Fes (Maroc, scor 6-3, 6-4), iar în 2016 cele două au jucat în turul trei la Wimbledon, când învingătoare a fost Halep, scor 6-4, 6-3.

"Este o jucătoare mare şi a arătat asta săptămâna trecută, la Madrid, şi în ultimii ani. Nu am jucat împotriva ei de ceva timp, dar ştiu că este în formă foarte bună şi evoluează cu o încredere mare de sine. Va fi un meci greu, dar sunt pregătită pentru o luptă mare. Cheia este să încerc să rămân agresivă şi să cred în loviturile mele", a spus Bertens.

Simona Halep a precizat că simte că joacă mai bine la Roma decât a făcut-o la Madrid. "Sunt mândră că am continuat să câştig şi să joc la nivelul meu cel mai înalt după trofeul câştigat. Nu este uşor. Mă simt bine, sunt bucuroasă şi mulţumită şi de atitudinea mea. Mă simt puţin obosită, este normal, dar mă motivează faptul că câştig. La Madrid nu am jucat cel mai bun tenis. Aici simt că joc mai bine, dar am mai puţină energie. Însă mă simt cel mai bine de până acum în acest an", a explicat ea.