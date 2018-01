VIDEO INTERVIU, de la Melbourne, cu Simona Halep: „Aş fi vrut ca Serena Williams să fie aici şi chiar să joc împotriva ei!“

Cum te simţi aici?

Bine, sunt ok. Am deja o săptămână în Australia, cred că m-am acomodat. Oricum, sunt condiţii asemănătoare cu cele de la Shenzhen, mă rog, acum plouă aici, dar suprafaţa e aceeaşi, temperatura cam aceeaşi. De fapt şi în China a plouat, aşa că nu e o noutate. Doar mingiile sunt diferite. Cel mai importamnt e că mă nu am nicio problemă din punct de fizic şi voi putea începe turneul în cea mai bună formă.

Debutezi în faţa unei australience de 17 ani. Ce ştii despre ea?

Nu mare lucru. Antrenorul meu ştie mai multe, mi-a spus câteva lucruri despre ea. Eu îmi voi face jocul meu obişnuit, nu schimb nimic. Simt bine mingea, îmi place suprafaţa de aici, cred că va fi bine. Nu e uşor să joci împotriva unei australience la ea acasă, mai ales dacă este tânără, pentru că vine cu multă ambiţie.

Posibilul traseu ulterior ţi se pare dificil?

Nu mă interesează decât primul meci acum, nici nu prea ştiu cu cine pot juca mai departe. Nu sunt genul care să stea să facă planuri. O iau meci cu meci.

Vii după două turnee castigate. Ţi-au dat mai multă încredere?

Am jucat bine în China. Sunt încrezătoare, sunt pozitivă şi sunt gata să lupt pentru fiecare meci de aici. Dorinţa mea e să câştig un Grand Slam, dar e greu la începutul turneului să mă gândesc la trofeu. Sunt multe meciuri. Vom vedea pe parcurs dacă sunt capabilă.

Primul Grand Slam ca număr 1 mondial. E diferit?

Se simte altfel, dar nu pot să spun că e diferit. Mă bucur de această ocazie, de faptul că am venit aici ca număr 1 mondial, dar atât. Va trebui să joc foarte bine fiecare meci. Număr 1, număr 2, număr 3, contează mai puţin la un Grand Slam. Sigur, îmi doresc să fiu cât mai mult sus în top, dar acum mă focusez să câştig meciurile care vin.

Australian Open este turneul la care nu ai urcat niciodată mai sus de sferturi. Ce se întâmplă?

Nu am un complex, dacă la asta te referi. La ultimele două ediţii am avut nişte probleme medicale. Înainte am jucat două sferturi. Mie chiar îmi place aici, în Australia, dar nu am putut mai mult de sferturi. Să sperăm că voi reuşi de data asta.

Absenţa Serenei Williams ţi se pare un avantaj?

Nu. E o pierdere pentru tenisul mondial. Serena este o mare campioană şi eu aş fi vrut să fie aici, şi, de ce nu, chiar să joc împotriva ei. O admir enorm şi sunt sigură că va reveni în top. Eu cred că Serena este un exemplu pentru toate jucătoarele de tenis.E unul dintre modelele mele.

Această problemă a echipamentului chiar te stresează?

Chiar deloc. E o problemă văzută din exterior. Nu mă gândesc acum la niciun contract. Există persoane care se ocupă de asta şi la momentul potrivit voi semna un nou angajament. Nu duc lipsă de oferte, dacă asta e de fapt întrebarea.

Cu ce vei juca la Australian Open?

Cu acelaşi echipament roşu, de la Shenzhen. Este un echipament comandat pe internet, în China. Eu am trimis o poză cum l-aş vrea şi în 24 de ore l-am avut. Au fost puţine emoţii, pentru că nu ştiam cum îmi va veni, dar am fost norocoasă. Mă simt perfect în el. Cred că am ales un model frumos. Arată bine, în opinia mea.

