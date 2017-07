Halep rămâne pe locul 2 în lume, dar e lider într-un alt clasament: cum arată ierarhia WTA după Wimbledon

Johanna Konta (7 WTA), adversara în faţa căreia a cedat, a pierdut în semifinale cu Venus Williams (11 WTA), fără drept de apel, scor 4-6, 2-6, în doar 76 de minute.





Astfel, americanca de 37 de ani a jucat, sâmbătă, a doua finală de Grand Slam în 2017, în faţa lui Garbine Muguruza. Aceasta a trecut, la rândul ei, de Magdalena Rybarikova (Slovacia, 87 WTA), scor 6-1, 6-1. Ultimul act a fost strâns doar în primul set pe care Muguruza l-a tranşat cu 7-5 în 52 de minute. A urmat un 6-0 sec în 26 de minute graţie căruia Muguruza a ajuns la trofeul numărul 4 în circuitul WTA dintre care două sunt titluri de Grand Slam: French Open 2016, Wimbledon 2017.





„Venus e o jucătoare incredibilă. Am crescut văzând meciurile ei, astfel că e incredibil că am jucat împotriva ei în finală. Sunt emoţionată. Am visat mereu să ajung aici. Primul set a fost foarte greu, am avut amândouă multe şanse. Serena mi-a spus acum doi ani că într-o zi voi câştiga. Iată că am reuşit“, a spus Muguruza după triumful de la All-England Club.





Spanioloaica de 23 de ani va primi un cec de 2,2 milioane de lire sterline, plus 2.000 de puncte WTA, urmând să urce, începând de astăzi, pe locul 5 WTA. Venus, care a câştigat Wimbledon de cinci ori, ultima dată în 2008, se va consola cu premiul de 1,1 milioane de lire sterline şi un salt de două locuri în ierarhia mondială.





Dacă ar fi ajuns în semifinale, Simona Halep ar fi devenit noul lider mondial, însă eşecul cu Konta o va lăsa pe locul 2, poziţie de pe care a şi abordat Wimbledon 2017.





În schimb, românca e lider în clasamentul WTA Race, alcătuit pe baza punctelor adunate în 2017. Primele opt sportive din acest top vor ajunge la Turneul Campioanelor din Singapore la finalul sezonului (22-29 octombrie).









Cum va arăta Top 10 începând de astăzi





1. Karolina Pliskova

2. Simona Halep

3. Angelique Kerber

4. Johanna Konta

5. Garbine Muguruza

6. Elina Svitolina

7. Caroline Wozniacki

8. Svetlana Kuznetsova

9. Venus Williams

10. Agnieszka Radwanska