Halep, dusă la spital după finala de la Australian Open: Simona a stat 4 ore pe perfuzii sub supravegherea medicilor

Simona Halep a petrecut 14 ore şi 20 de minute pe teren, la Melbourne, iar într-un singur meci, cel cu Lauren Davis (76 WTA) din turul III, românca a alergat 4,5 kilometri!

Constănţeanca de 26 de ani a ajuns la finala cu Wozniacki cu probleme mari la ambele glezne şi, după cum a mărturisit la conferinţa de după joc, a fost, pur şi simplu, epuizată în setul decisiv.

„În decisiv, când a trebuit să servesc pentru 5-3, resursele s-au dus şi n-am mai putut să mai fac nimic. După ce am câştigat setul doi, am simţit nevoia să mă duc la vestiare şi să iau o gură de aer condiţionat pentru că era foarte cald, insuportabil. Deşi s-ar putea să mă fi tăiat un pic momentul acela. Dar aveam nevoie de el, aveam nevoie să-mi reglez respiraţia pentru că am avut dureri de cap în timpul meciului. Am avut ameţeli şi dureri de cap. Am avut dureri peste tot: şi la cap, şi la muşchi, şi la tălpi şi nici braţul n-a mai putut să coordoneze loviturile“, a explicat Halep.

Tratată pentru deshidratare

Postul ESPN a dezvăluit că, după partida pierdută cu Caroline Wozniacki, Simona Halep a fost dusă la un spital din Melbourne, acolo unde a fost tratată 4 ore pentru deshidratare. Ea a fost externată duminică dimineaţa şi este într-o stare foarte bună, potrivit ESPN.

