Halep, discurs de campioană: cui i-a mulţumit Simona după triumful de la Madrid. Mesaj pentru Ion Ţiriac

Simona Halep a fost formidabilă în finala de la Madrid, reuşind să o învingă pe Kristina Mladenovici (Franţa, 17 WTA), o sportivă în faţa căreia pierduse trei din patru dueluri disputate până sâmbătă seara.

La ceremonia în care şi-a primit trofeul, constănţeanca de 25 de ani a avut un discurs elegant, aşa cum a relatat Digi Sport.

Ce a spus Halep?

„Trofeul e foarte greu, dar e prea frumos ca să-l las din mână. Felicitări şi Kristinei. Îţi doresc să ajungi în Top 10 în acest an. Suntem doar la începutul sezonului şi ai jucat foarte bine până acum. Ţin să le mulţumesc şi sponsorilor, mă simt foarte norocoasă că am reuşit să câştig două titlulri la rând. De asemenea, am mai jucat aici o finală, deci Madridul e un loc foarte special pentru mine“, şi-a început Simona discursul.

„Vă mulţumesc vouă pentru că mă faceţi să mă simt ca acasă. Mulţumesc echipei mele. Darren (Cahill), tatălui meu, care e cam nervos în timpul meciurilor, dar mă bucur că ai venit. Vă mulţumesc şi vouă, românilor din tribună care m-aţi susţinut mereu. Multumesc şi lui Ion Ţiriac pentru că e alături de mine, chiar şi în momentele grele“, a încheiat Halep.

Românca a primit felicitări din partea sportivei pe care a învins-o în finală. „Felicitări Simonei pentru un turneu excepţional. Trebuie să-mi spui şi mie ce se întâmplă aici la Madrid, pare a fi turneul tău. Te descuri foarte bine, e al doilea turneu. Felicitări ţie şi echipei tale“, a afirmat Mladenovici.