Gheorghe Mulţescu: Băieţii au jucat cu inima şi cu sufletul, eu am rezistat cu pastile

"Am rezistat cu pastile. Băieţii au jucat cu inima şi cu sufletul, au fost extraordinari. Am spart ghionul şi am marcat din penaltiuri, acum vor veni şi golurile din acţiune. Băluţă a luat roşu şi a făcut un meci mai slab, îl aştept să-şi ia revanşa sâmbătă. Ivan nu s-a simţit foarte bine şi de aceea nu l-am băgat între primii cinci la penaltiuri. Îmi asum responsabilitatea pentru ratarea lui Screciu, dar el mi-a zis că vrea să bată", a spus Mulţescu la Digisport.





Echipa CS Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României, după ce a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 6-5 la loviturile de departajare, formaţia Dinamo Bucureşti, în sferturile de finală ale competiţiei. Dinamo a pierdut şi finala de anul trecut a Cupei României la penaltiuri, în faţa celor de la CFR Cluj.





După 120 de minute disputate la Drobeta Turnu Severin, cele două echipe s-au aflat la egalitate, scor 0-0.





În minutul 63, Băluţă (CS Universitatea Craiova) a primit al doilea cartonaş galben după ce l-a lovit cu cotul în faţă pe Filip şi a fost eliminat de arbitrul Ovidiu Haţegan.





La loviturile de departajare, pentru CS Universitatea Craiova au marcat Gustavo, Briceag, Bancu, Calancea, Kelici şi Ivan, iar Screciu a ratat, în timp ce pentru Dinamo Bucureşti au înscris Hanca, Busuladzici, Nistor, St. Filip şi D. Popa. Patrick Petre şi Danu Spătaru au ratat.