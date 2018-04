FOTO 22 de ani de la o nuntă celebră în Bucureşti. Mesajul Nadiei Comăneci pentru soţul ei

Ceremonia religioasă s-a ţinut la Mănăstirea Caşin, iar nunta a avut loc la palatul Snagov, cu cicrca 700 de invitaţi. Pe lângă români, la ceremonii au venit şi 80 de prieteni ai cuplului din America.

În cartea „Scrisori către o tânără gimnastă“, Nadia povesteşte: "Am locuit cu toţii timp de o săptămână la Hotel lido, rebotezat Hotel Nadia, deoarece îl ocupaserăm în întregime. În ziua cununiei am îmbrăcat o roche superbă, cu o trenă acoperită de zeci de mii de perle, purtată de câteva mici gimnaste. Yuti Katsura, designerul, trimsiese chiar pe cineva să mă ajute s-o îmbrac. Cununia în sine a fost ieşită din comun. Soţia lui Adrian umpluse biserica de flori şi începuse să cânte muzica. O veche tradiţie populară spune că mirele sau mireasa se pot călca pe picior, şi cine va călca va decide în casă. Eu l-am tot călcat pe picior şi când am făcut-o pentru prima dată m-a întrebat ce se întâmplase. E prea târziu, i-am şoptit în glumă, de acum o să am ultimul cuvânt".

În nopatea nunţii, Nadia a fost "furată" în toiul petrecerii de câţiva prieteni. Aceştia au urcat-o într-o barcă şi au dat câteva ture pe lacul Snagov. Bart Conner a vrut să plătească o "răscumpărare" de 1.000 de dolari, însă prietenii Nadiei i-au spus că e prea puţin. ""Ce-aţi zice atunci de zece mii de dolari pe care să-i donaţi unei instituţii de caritate?", a propus Bart, iar oferta a fost acceptată.

Nadia Comăneci, Bart Conner şi familia Năstase FOTO Mediafax