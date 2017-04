FCSB - Astra 3-0: Alibec, prestaţie stelară. A înscris de două ori şi a oferit cea mai frumoasă pasă de gol în Liga I

Echipa antrenată de Laurenţiu Reghecampf a profitat din plin de pasul greşit făcut de Viitorul şi, având în faţă un adversar ieşit din lupta pentru titlu, s-a dezlănţuit pe „Arena Naţională“.

A fost 3-0 după 32 de minute (Alibec 9-penalty, 27, F. Tănase 32), iar la acest scor bucureştenii şi-au permis să-l schimbe pe eroul partidei, Denis Alibec, cel care a acuzat o mică problemă medicală. FCSB l-a pierdut şi pe Ovidiu Popescu care, de asemenea, a fost schimbat din cauza unei accidentări. N-a mai contat însă, fiindcă Astra a avut doar o bară după pauză şi a cedat punctele la fel de uşor cum făcuse şi runda trecută contra celor de la Viitorul.

Play-off, etapa a 4-a

1. FCSB 33p

2. Viitorul 33p

3. CFR Cluj 28p

4. CS U Craiova 27p

5. Dinamo 26p

6. Astra 23p

Ce s-a după meci?

Imediat după partidă, reacţiile ambelor tabere au curs la microfonul Digi Sport. Entuziasmul a fost vizibil printre FCSB-işti, după ce echipa a revenit pe primul loc în play-off.

Laurenţiu Reghecampf (antrenor FCSB): S-a văzut puţin oboseala în repriza a doua, mai ales că am avut meci cu Dinamo şi n-am putut folosi nici toţi fotbaliştii la dispoziţie. N-a fost un meci foarte, foarte bun, mă aşteptam la mai mult. Important e că am învins, suntem obişnuiţi cu presiunea. Când vii la o echipă ca Steaua trebuie să te acomodezi la cerinţe. Pe mine mă interesează să fim la final pe primul loc, nu acum. Legat de accidentări, La Denis trebuie să aşteptăm, a simţit o arsură în zona inghinală. Poimâine, probabil, vom şti exact. La Ovidiu, nu văd să fie ceva dificil, o mică entorsă.

Marius Şumudică (antrenor Astra): Luna cadourilor. Întrebaţi-l pe Iliev câte mingi a avut de apărat. A scos o minge a lui Alibec, care a sărit înapoi. A fost un penalty cadou - nu ştiu dacă a fost corect acordat - la al doilea gol o inexactitate a apărătorilor mei, iar la al treilea a fost o execuţie fantastică. Practic, ne-au bătut jucătorii formaţi de noi, asta înseamnă când trebuie să dai cei mai buni jucători. Se întoarce ca un bumerang. Când ai 4-5 situaţii singur cu portarul şi nu înscrii, ce să faci? Asta e. Nu mă întrebaţi pe mine ce simt, întrebaţi-i pe alţii. Dacă mă trezeam mâine dimineaţă şi aveam 51 de ani ca să câştig meciul ăsta, nu mă deranja. Atât de mâhnit sunt în sufletul meu. Campionatul e lung, se joacă şi voi face tot ceea ce ţine de mine pentru ca FCSB să nu iasă campioană. Tot ce ţine de mine!

Denis Alibec (atacant FCSB): Chiar dacă am jucat 35 de minute, cred că am făcut un meci mare şi mi-am ajutat echipa cât am putut. A fost un sentiment unic să joc contra echipei pentru care am evoluat atâta timp, dar acum sunt într-o nouă etapă în viaţa mea şi trebuie să-mi fac treaba cât mai bine pentru Steaua. Am devenit din ce în ce mai mult o familie. Alergăm unul pentru altul şi cred că ăsta e cel mai important lucru.