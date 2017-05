Echipa "Performanţa Are Viitor" s-a antrenat la baza de pregătire a lui FC Barcelona. Puştii din România au aflat care e principiul de bază al catalanilor

Zece dintre cei unsprezece jucători cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani selectaţi în timpul caravanei care a început în august 2016 s-au reunit miercuri la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia sub comanda celor trei scouteri ai proiectului, Ion Geolgău, Miodrag Belodedici şi Jean Vlădoiu. Echipa a fost completată în Barcelona de Robert Valentin Belei, descoperit de scouterii FRF în provincia Castellón, Spania.

Echipa „Performanţa Are Viitor” a efectuat vineri după-amiază o sesiune de antrenament alături de tehnicieni de la FC Barcelona Escola la baza sportivă Ciudad Deportiva Joan Gamper din Sant Joan Despi, unde se antrenează prima echipă a campioanei Spaniei.„FC Barcelona împărtăşeşte cu mândrie valorile sale sportive cu fotbalişti din toată lumea. Vizita echipei «Performanţa Are Viitor» este o excelentă ocazie de a cunoaşte tinere talente din România, o ţară renumită pentru pasiunea sa pentru fotbal”, a declarat Franc Carbo, Manager FC Barcelona Escola. Copiii s-au antrenat timp de o oră şi jumătate sub comanda unui tehnician al clubuilui catalan, care le-a împărtăşit o parte din principiile după care se ghidează activitatea Barcelonei. "Noi căutăm în primul rând fotbalişti rapizi şi inteligenţi. Apoi încercăm să le dezvoltăm aceste calităţi. fotbalistul trebuie să ştie în fiecare moment ce are de făcut cu minge. Să ştie de ce pasează acolo unde trimite mingea. Adică să gândească. Cine dă în minge doar ac să scape de ea nu are nicio şansă ca fotbalist. Aceste lucruri trebuie deprinse încă din copilărie", le-a spus antrenorul spaniol puştilor din România.



Componenţii echipei vor vizita muzeul şi stadionul campioanei Spaniei şi vor asista din tribune la meciul FC Barcelona-Eibar, din ultima etapă a campionatului Spaniei.Gillette caută să ofere şi să stimuleze performanţă atât prin produsele sale, cât şi prin parteneriatele în care se implică. Ne bucurăm să putem aduce împreună tineri atât de talentaţi din România, profesionişti pasionaţi de fotbal precum scouterii Federaţiei Române de Fotbal şi un club atât de important precum FC Barcelona, partener global al Gillette”, a declarat Radu Dobrescu, Brand Manager Shave Care South East Europe, Procter&Gamble.



Echipa „Performanţa Are Viitor” este formată din:

• Răzvan Andrei (descoperit în judeţul Caraş-Severin)

• Mădălin Crivăţ (judeţul Argeş)

• Mihai Fabrizio Constantin (judeţul Argeş)

• Septimiu Kolbasz (judeţul Cluj)

• Răzvan Boiţă (judeţul Vaslui)

• Cristian Turcu (judeţul Vaslui)

• Robert Marian Popescu (judeţul Dolj)

• Robert Dumitru Jerdea (judeţul Mehedinţi)

• Vlad-Mario Ciurbe (judeţul Sălaj)

• Robert Sergiu Sava (judeţul Timiş)

• Robert Valentin Belei (provincia Castellón, Spania)