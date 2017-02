Dinamo - FC Botoşani 1-0: Cosmin Contra câştigă cu mari emoţii la debut

La primul meci pe banca lui Dinamo, Cosmin Contra şi-a condus echipa spre victorie, însă „câinii“ au avut mari emoţii la marile ocazii ale oaspeţilor.

În prima repriză, Laurenţiu Buş a ratat dn poziţie de unu la unu cu Penedo (minutul 11), însă a tras pe lângă, iar în repriza a doua Buş a irosit o altă mare ocazie, în minutul 60.

Dinamo a fost mai periculoasă la începutul părţii a doua, a ratat trei şanse de gol prin Hanca (46), Palici (47) şi Nemec (67), şi a deschis în cele din urmă scorul prin Hanca, în minutul 70, care a marcat cu un şut la colţul lung de la 14 metri.

După golul dinamovist, Botoşaniul a mai irosit o mare oportunitate, în minutul 87, când Kuku şi Buş nu l-au putut bate pe Penedo.

În urma acetui joc, Dinamo a urcat pe locul şase, cu 35 de puncte, la egalitate cu Astra, care are însă un meci mai puţin jucat. Pentru echipa din Ştefan cel Mare e vital să câştige următoarele două meciuri, cu CSU Craiova şi Pandurii, pentru-şi mări şansele de calificare în play-off.

Dinamo Bucureşti: Penedo – Romera, Nedelcearu, Dielna, St. Filip – Busuladzici, Nistor – Hanca (Bawab '89), Palici, Bumba (Mahlangu '55) – Nemec (D. Popa '84). Antrenor: Cosmin Contra.

FC Botoşani: Albuţ – Unguruşan, Tincu, Burcă (Miron '9), Muşat – Vaşvari, Cucu – M. Roman (Herghelegiu '63), Moruţan (Endrick '75), L. Buş – Kuku. Antrenor: Leo Grozavu.

Antrenorul echipei FC Botoşani, Leo Grozavu, a declarat, luni, după înfrângerea din partida cu Dinamo Bucureşti, scor 0-1, că formaţia sa a fost mai bună, dar a precizat că gazdele au avut noroc.

"O partidă plăcută pentru public, un meci disputat, dar cred că astăzi am fost peste Dinamo la multe capitole. Din păcate nu am reuşit să marcăm la multele ocazii pe care le-am avut. Dinamo a reuşit să facă asta şi fotbalul se joacă pe goluri. Asta e ceea ce a făcut diferenţa. Nu ar fi ajutat pe nimeni un rezultate de egalitate, dar am fi câştigat un punct. Ne doream să câştigăm, nu ne gândeam neapărat la play-off, ne-am fi dorit să învingem Dinamo. În continuare ne dorim să luăm punctele din ultimele două meciuri, chiar dacă am pierdut şansa de a ajunge în play-off. Dinamo nu m-a surprins cu nimic, cred că am fost superiori. Îi doresc baftă lui Cosmin Contra, am fost colegi de echipă. Cred că FC Botoşani a fost mai bună, dar Dinamo a avut baftă", a spus antrorul Botoşaniului Leo Grozavu.