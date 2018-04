Dică: Am vorbit azi cu Budescu, ştie că a greşit

„Am vorbit cu el înainte cu o zi sau două, i-am spus că este un meci foarte important pentru noi. I-am spus: Îmi doresc să joci 50-60 de minute şi te voi schimba, să conducem şi te voi schimba. El a spus OK. Cred că l-a deranjat că i-am spus 50-60 de minute şi l-am schimbat în minutul 45. Are probleme la un genunchi şi avea şi un cartonaş galben. Putea să-l ia şi pe al doilea şi riscam să rămânem în 10. Am vorbit azi cu el, ştie că a greşit, era supărat şi el. El rămâne un jucător important pentru mine şi pentru echipă. El are o calitate în plus faţă de majoritatea jucătorilor din România. I-am zis azi că mai avem şase meciuri de disputat, să fim uniţi şi să reuşim să luăm titlul. Apoi, la vară, vom vedea ce va fi“, a declarat Dică la Digisport.





Mijlocaşul Constantin Budescu s-a aratat extrem de nemulţumit de faptul că antrenorul Nicolae Dică l-a schimbat la pauza meciului cu CSU Craiova. „Mă simt nerespectat, m-am simţit folosit“, a spus Budescu luni seară.