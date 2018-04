Demonstraţie de aroganţă a Carolinei Wozniacki, cu trimitere directă la Simona Halep. Ce a putut să spună daneza

Aceasta din urmă a ţinut însă să-şi proclame supremaţia în tenis, graţie faptului că a câştigat anul acesta Australian Open.

"Nu consider că e mare diferentă dacă sunt numărul 1 sau numarul 2, pentru ca am câstigat in Australia, iar celelalte jucatoare stiu cine a luat ultimul Grand Slam. Am o tinta pe spate si eu sunt jucatoarea de invins. Imi place faptul ca voi ataca Roland Garros fara presiune. Simt ca nu este nicio specialista pe zgura in acest moment in circuitul profesionist, iar asta ma face sa fiu si mai motivata", a spus Caroline Wozniacki.