Decăderea lui Dorinel Munteanu: campionul României în 2011 ajunge în liga a treia. A mers din eşec în eşec

Iar pentru Dorinel Munteanu a urmat chiar o altă performanţă: a antrenat Oţelul Galaţi în grupele Ligii Campionilor într-o grupă cu Benfica, Basel şi Manchester United.

De aici însă, a început căderea lui „Munti“. Echipa sa a făcut zero puncte în grupele Ligii Campionilor şi s-a clasat pe ultimul loc. În plus, în campionat, gălăţenii au terminat pe 6 şi au ratat accederea în cupele europene. În următoarea stagiune, Munteanu a fost pus pe liber de Oţelul după etapa a 6-a, deoarece echipa a câştigat doar un meci.





De aici încolo, tehnicianul de 48 de ani a mers din eşec în eşec: Dinamo (2012), Mordovia Saransk (2012-2013), Kuban Krasnodar (2013), Qabala (2014), Astra (2015) şi FC Zakho (2016).





După această ultima experienţă în Irak, Dorinel Munteanu s-a hotărât să meargă acum în liga a treia din România, urmând a fi director tehnic la Şcolar Reşiţa, formaţie care a continuat drumul celor de la CSM Reşiţa.





Ce a spus?





„Am avut o discuţie cu domnul primar. Eu am venit de câteva etape lângă băieţi, lângă Leo (n.r. – antrenorul Leo Doană), pentru că vreau să ajut. Atât timp cât n-am o ofertă avantajoasă, mi-aş dori să pot ajuta echipa, să pot ajuta oraşul meu, să revenim în Liga 2. Am discutat cu domnul primar despre posibilitatea de a veni director tehnic, dumnealui mi-a propus acest lucru şi mâine vom stabili totul. Echipa are un antrenor foarte bun, care va rămâne în continuare şi cred că mult timp de acum încolo. Cred că Leo Doană va promova echipa. Avem şanse la promovare, am văzut un grup de jucători valoroşi, am văzut şase sau şapte jucători tineri foarte buni“, a declarat Dorinel Munteanu pentru expressdebanat.ro.





Şcolar Reşiţa ocupă locul 3 în Seria 4 din liga a treia, fiind la două puncte de liderul Industria Galda de Jos. Mai sunt opt etape de jucat, iar câştigătoarea seriei va obţine promovarea în eşalonul secund.