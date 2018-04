Darren Cahill îl critică pe Djokovici pentru ultima lui decizie: „Nu s-a implicat total în relaţia cu Agassi!“

"Am încercat să-l ajut pe Novak şi am avut cele mai bune intenţii. Dar de prea multe ori nu am fost de acord în privinţa unor chestiuni", a explicat Andre Agassi, şi el fost lider mondial.

Prieten bun cu Agassi, Darren Cahill a reacţionat imediat: "Nu s-a implicat total în relaţia cu Agassi", a anunţat antrenorul Simonei Halep, la ESPN.

"Nole" se desparte de Agassi după numai zece luni de colaborare. Cei doi au lucrat împreună de la Roland Garros 2017, iar sârbul a avut în această perioadă şi o accidentare la cot care l-a scos din circuit.