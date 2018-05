CSM Bucureşti taie în carne vie: Antrenor dat afară şi acuze grave la adresa jocului echipei după ratarea Ligii Campionilor

CSM Bucureşti se întoarce de la Final Four al Ligii Campionilor cu un loc 3, însă acest premiu de consolare nu i-a mulţumit pe şefii echipei.





Preşedintele Bogdan Vasiliu a anunţat la Telekom Sport că antrenorul Per Johansson va fi schimbat din funcţie, înainte de startul noului sezon.





Ce a spus Vasiliu?





*E greu să te prezinţi la un asemenea examen, când tot anul nu înveţi. Am picat examenul. Am sperat foarte mult ca problemele să se rezolve după plecarea lui Helle (n.r. – Helle Thomsen, fostul antrenor), am sperat să devenim o echipă. N-a fost aşa.





*Gyor n-a arătat foarte multe, ne-am bătut singuri. Toată lumea simţea că putem face un lucru mare în acest an. A fost însă un meci incredibil de prost din partea noastră. Nici acum nu-mi vine să cred cât de prost am jucat.





*Singura necunoscută e postul de antrenor. În rest, echipa e formată. Rămâne de văzut cine va fi noul antrenor. Sunt negocieri de ceva timp, avem nume pe listă. Vom merge tot pe varianta unui antrenor străin pentru că e nevoie ca jucătoarele să fie ţinute în frâu.





*Din sezonul viitor, vom avea foarte multe jucătoare din Balcani. Trebuie să vină cineva care să le înţeleagă şi să ştie cum gândesc pentru a le putea ţine în frâu.