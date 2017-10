CSM Bucureşti începe un  nou sezon în Liga Campionilor. „Tigroaicele“ au ca obiectiv accederea în Final Four

Handbalistele de la CSM au avut noroc la tragerea la sorţi: Krim, Nykobing si Vistal sunt adversarele din prima grupa. Meciul de debut va fi acasa, impotriva slovenelor de la Krim. CSM le-a invins de doua ori in acest an, in grupa principala 2.

"Am urmărit câteva meciuri deja şi cred că au jucat ok. Au un centru foarte bun şi au posibilităţi bune de joc. Joacă destul de ofensiv. Aşa că dacă vom gasi breşele din apărarea lor, vom avea o şansă bună", a declarat Isabelle Gullden.

CSM - Krim începe la ora 20.00 şi e în direct pe Digisport şi Telekom sport