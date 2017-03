Cristina Neagu a dezvăluit care este sportivul ei preferat. De cine e fascinată cea mai bună handbalistă a lumii

Neagu a dezvăluit pentru cluburi-sportive.ro care sunt preferinţele ei în materie de sport şi cine este personajul care o fascinează. "Sunt mai multi sportivi care imi plac, e unul care imi place mai mult, dar nu mi-a fost idol, este vorba de Federer. Eram destul de pasionata de baschet inainte sa ma apuc serios de handbal. Imi placea sa joc fotbal, nu stiu ce as fi facut. Depinde. De exemplu, mie imi place tenisul, dar era foarte greu sa-l fi practicat de mica din cauza banilor pentru ca e un sport in care e nevoie de bani. E complicat. Vreau sa cred ca handbalul m-a ales pe mine si nu as fi facut altceva. Pot sa spun ca intre mine si handbal a fost dragoste la prima vedere si din momentul ala dragostea a crescut in fiecare zi si in momentul asta in care sunt acum, continui sa joc handbal in ciuda a ceea ce mi s-a intamplat pentru ca iubesc sportul asta din tot sufletul meu si in momentul cand nu voi mai simti asta probabil ca o sa ma opresc, indiferent de varsta", a spus Cristina Neagu pentru sursa amintită, citată de prosport.ro