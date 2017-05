Ciprian Bălănescu a obţinut al 13-lea titlu de campion naţional la duatlon

Ciprian Bălănescu, atlet sponsorizat de Herbalife România, a câştigat un nou titlul de campion naţional la duatlon la categoria elite, titlu pe care îl deţine încă din anul 2005. Ciprian a ocupat prima poziţie a clasamentului după 5 kilometri de alergare, 20 de kilometri parcurşi pe bicicletă şi 2,5 kilometri de alergare, terminând cursa în 57 de minute şi 35 de secunde.

„Cursa de la Cluj pentru al 13-lea titlu a fost cu noroc pentru mine. Dar dincolo de noroc este multă muncă la mijloc, m-am pregătit foarte bine înainte şi am fost hotărât să câştig. În primii doi kilometri de alergare m-am desprins încet de pluton şi am început propria mea cursă, în care am alergat şi am pedalat cu gândurile mele, fără presiune. În două săptămîni începe sezonul competiţional, mă simt pregătit şi încrezător că voi obţine rezultate bune în România dar şi pe plan internaţional”

Din 2014, Herbalife Romania îl susţine pe Ciprian în activitatea sa sportivă, oferindu-i un program de nutriţie de înaltă performanţă, creat special pentru nevoile unui triatlonist profesionist.

Ciprian Bălănescu s-a născut în anul 1985 în Făget, judeţul Timiş, într-o familie cu şase fraţi. De mic copil i-a plăcut să se joace în natură, să alerge şi să meargă pe bicicletă. La vârsta de 14 ani a avut prima întâlnire cu atletismul însă triatlonul a fost experienţa care i-a marcat viaţa. Triatlonul l-a învăţat să ceară mai mult de la viaţă şi să îşi urmeze visele.