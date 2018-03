Ce a făcut Simona Halep cu echipamentul no name, pe care l-a purtat când nu a avut sponsor tehnic

Meciul Simonei este programat să înceapă sâmbătă dimineaţa. în jurul orei 5.30. Va fi a doua partidă a zilei, după ceallaltă semifinală în care se întâlnesc Venus Williams şi Daria Kasatkina, partidă programată la ora 4.00. Simona Halep a stat ieri de vorbă cu jurnaliştii de la Indian Wells şi a vorbit şi despre echipamentul pe care l-a purtat la începutul anului, când nu avea sponsor:

"Sigur că nu l-am aruncat. Îl ţin la mine acasă, ca pe o amintire extraordinară. Îl voi păstra fiindcă mi-a adus noroc. Am fost foarte bucuroasă să joc cu el o lună întreagă, când am câştigat la Shenzhen, atât la simplu cât şi la dublu, şi am jucat finala Openului Australiei. În general, am jucat un tenis extraordinar cu îmbrăcămintea asta", a dezvăluit ea.