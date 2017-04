Câţi bani au dat şpagă fraţii Becali şi Cristi Borcea pentru a fi achitaţi în Dosarul Transferurilor. S-a lămurit şi misterul celui de-al 8-lea copil al dinamovistului

Judecătoarea Geanina Terceanu, condamnată în primă instanţă la 5 ani şi 6 luni de închisoare, decizie care nu e definitivă, a povestit la Antena 3 ce a primit partea oamenilor de fotbal. "Procurorii susţin că am luat 195.000 de euro. Eu am recunoscut 157.000 de euro de la fraţii Becali. Şi 10.000 de euro de la inculpatul Borcea. Voi intra în mormânt liniştită pentru soluţia de achitare pe care am dat-o în Dosarul Transferurilor. Aşa am considerat, aşa am văzut-o, independent de acea sumă de bani. S-a recuperat suma de 98.000 de euro. Două mii de euro i-am predat eu domnului comisar, din propria-mi locuinţă. Erau bani proveniţi din economiile personale. Există acum sechestru asupra apartamentului meu şi asupra unui teren din Popeşti-Leordeni", a declarat Terceanu, citată de gsp.ro. Ea a lămurit şi chetiunea copilului pe care l-ar avea cu Cristi Borcea: "Am spus că am un copil cu Borcea şi să-l caute la ţară. De fapt, am trimis presa la plimbare şi nu s-a înţeles ironia nici din vocea mea, nici din relatările presei. Realitatea juridică spune că nu a fost nicio relaţie de nicio altă natură între mine şi inculpatul Borcea, cum putea să existe un copil?",