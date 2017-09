Becali: Evoluţia echipei nu m-a mulţumit, zero

"Rezultatul este echitabil. Am avut 11 metri clar, există un tempo după ce a atins mingea şi fault. Nu sunt supărat, pentru că Haţegan şi invers dacă ar fi fost, nu ar fi dat, nu a vrut să se complice. Nu s-a văzut rea voinţă. Au fost vreo două faulturi. Nu poţi spui că este un arbitraj tendenţios, nici lor nu le-ar fi dat 11 metri, nu vrea să se complice. Evoluţia echipei nu m-a mulţumit deloc, zero, putea să ne bată, dar nu se poate să iei cei mai buni jucători din România şi în prima repriză să nu pasezi nimic. Păi ce? Ăsta e fotbal? Eu nu am văzut un antrenor să facă o tactică să nu se joace fotbal, nici pe la Barcelona sau Real. Nu am pasat nimic, parcă au fost toţi bezmetici. Doar Benzar şi Man şi-au făcut datoria, poate Pintilii şi Nedelcu, echipa nu a jucat nimic. Nu se poate să te domine cum te-a dominat CFR", a declarat Becali, la Digi Sport.





Finanţatorul FCSB a afirmat că după meciul din seara aceasta are impresia că nu mai înţelege nimic din fotbal, dar se gândeşte să mai cumpere jucători. El a precizat că Budescu şi-a făcut datoria cu vârf şi îndesat, adăugând în schimb s-a convins că Golofca nu este de valoarea echipei sale





"După ce am văzut în seara asta, nu mai vreau să mă laud, poate nu cunosc fotbal. Cum să joci o repriză să nu ai o ocazie? Ce fel de jucători sunteţi voi, ce fel de Steaua eşti tu? Nu mai vreau să spun nimic nici de meciul cu Dinamo. Nu mai înţeleg nimic din fotbal. Mă, sunt nebun? Poate mai bine mă retrag. Mai încerc să mai iau doi jucători, nişte mijlocaşi centrali, care să deschidă, să paseze... Cum să joace CFR o repriză întreagă în jumătatea ta? Budescu şi-a făcut treaba cu vârf şi îndesat. Tănase nu l-a ajutat deloc, Junior nu l-a ajutat deloc. Golofca? Doamne fereste! Bine că m-am convins acum de el şi am văzut, că tot am încercat. O să-i spun lui Dică, l-ai încercat, gata, mă, tată, lasă-ne în pace, că avem jucători de 19 ani pe care putem să luăm multe milioane. Lasă-l pe Man să joace fotbal", a afirmat el.





Preşedintele CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a declarat, joi seară, după remiza cu FCSB, scor 1-1, că acest rezultat îl mulţumeşte, deoarece clujenii au un avans de patru puncte faţă de următoarele trei clasate. El a menţionat că anularea golului de la începutul partidei a fost o fază controversată, dar arbitrul Ovidiu Haţegan având în vedere presiunile dinaintea jocului.

"A fost un meci de luptă. Am jucat mai bine decât Steaua, am avut mai multe ocazii. La singura fază în care ne-au prins dezorganizaţi pe teren ne-au dat gol. Rezultatul e echitabil. Un meci bun, un rezultat care ne mulţumeşte pentru că ne ţine la patru puncte de echipele de pe locul doi (n.r. - FCSB, Astra şi CSU Craiova, de pe locurile 2,3 şi 4, care au câte 22 de puncte). Prima fază controversată a fost anularea golului nostru. Eu am mers la arbitri şi i-am felicitat, a fost presiune pe ei, dar Haţegan s-a descurcat bine. Nu comentez prea mult, au fost presiuni pe ei, dar a fost bine. A fost un meci frumos prin modul în care s-a luptat, rezultatul echitabil", a spus Mureşan la Digi Sport.





Formaţia CFR Cluj, liderul din clasamentul Ligii I, a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată, joi, pe teren propriu, în compania ocupantei poziţiei a doua, FCSB, în etapa a XI-a a campionatului. Golurile au fost marcate de Urko Vera '45 pentru gazde şi Budescu '63 pentru oaspeţi.





În minutul 8, CFR Cluj a avut un gol al lui Urko Vera anulat pentru fault în atac. În minutul 69, oaspeţii au cerut fără succes un penalti după un duel între Nouvier şi Benzar.