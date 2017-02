Bayern bate record după record în Liga Campionilor. Serie incredibilă pentru bavarezi pe teren propriu

A fost 5-1, miercuri seară, iar Bayern e practic în sferturile de finală. Echipa germană a mai eliminat-o pe Arsenal din optimile Ligii Campionilor şi în 2005, 2013 respectiv în 2014. De fapt, de şase sezoane încoace, Arsenal a atins mereu primăvara europeană a celei mai importante competiţii intercluburi din lume, însă a fost eliminată de fiecare dată în optimi. „Am mai făcut meciuri bune, aşa că nu ştiu dacă aceasta a fost cea mai bună evoluţie a noastră. Oricum, nu a fost ultimul meci, trebuie să mai jucăm şi returul, din nefericire. Rezultatul pe care l-am obţinut este foarte important, dar nu dorim să facem nicio greşeală. Avem un avantaj, trebuie să jucăm bine meciul de la Londra, cu aceeaşi concentrare ca acum, pentru a evita problemele. În fotbal e posibil orice”, a declarat tehnicianul bavarezilor, Carlo Ancelotti, cel care are deja trei trofee ale Ligii Campionilor în palmaresul său de antrenor, două cu AC Milan (2003, 2007) şi unul cu Real Madrid (2014).

Real i-a bătut ultima oară

Victoria de miercuri seara a fost a şaisprezecea consecutivă pe teren propriu pentru bavarezi în Liga Campionilor, un nou record continental. Ultima înfrângere pe „Allianz Arena” datează tocmai din 29 aprilie 2014, când Real Madrid le-a administrat nemţilor o înfrângere usturătoare, 4-0, în semifinalele competiţiei. De atunci, au plecat din München cu capetele plecate inclusiv jucătorii giganţilor FC Barcelona, Juventus Torino, Atlético Madrid sau Manchester City.

Acesta nu este însă singurul record deţinut de Bayern în Liga Campionilor. E ultimul club care a reuşit să câştige competiţia de trei ori consecutiv, între 1974 şi 1976, clubul care a obţinut cel mai mare scor într-o dublă manşă eliminatorie (5-0 şi 7-1 cu Sporting Lisabona, în 2009), clubul care a reuşit cele mai multe victorii consecutive, 10 la număr, atât acasă, cât şi în deplasare, dar şi gruparea care a reuşit să rămână cel mai mult timp neînvinsă pe teren propriu (31 de meciuri consecutive, în perioada 1997-2003).

Chiricheş, afară din lot

În celălalt meci al serii de miercuri, Real Madrid, deţinătoarea trofeului, s-a impus cu 3-1 în faţa celor de la Napoli. „Am făcut o joc mare, nu ştiu dacă este cel mai bun meci din ultima perioadă, dar am reuşit un început foarte bun. Păcat pentru golul marcat de Napoli, dar am corectat lucrurile, am marcat şi noi, am întors soarta meciului şi cred că rezultatul este unul corect”, a declarat după meci antrenorul spaniolilor, Zinedine Zidane. „Vom merge în retur pe un teren dificil, unde vom suferi şi consider că este încă un duel deschis. Trebuie să mergem acolo şi să tranşăm situaţia, având acesta avantaj de 3-1”, a subliniat fostul campion mondial. Zidane l-a lăudat şi pe Kroos: „Are capacitatea de a alerga mult, atât în defensivă, cât şi în atac. Are picioare extraordinare şi poate marca din orice poziţie”. În echipa oaspete, fundaşul român Vlad Chiricheş nu a fost trecut pe foaia oficială de joc.