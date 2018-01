Australian Open 2018: Simona Halep merge în turul al doilea după un meci neaşteptat de greu şi o sperietură teribilă! Urmează Bouchard

Simona Halep, favorita numărul unu a Australian Open, s-a calificat în turul al doilea la Melbourne, după ce a câştigat cu 7-6(5), 6-1 partida cu Destanee Aiava, locul 193 WTA.

N-a fost deloc un meci uşor, chiar dacă adversara, o australiancă de 17 ani, părea o pradă uşoară. În special în primul set Aiava a surprins-o pe Halep cu loviturile ei puternice şi a dus scorul până la 5-2! La scorul de 5-3, Aiava a avut două mingi de set, anulate însă de Simona Halep care a egalat la 5 şi a dus setul la tiebreak, pe care l-a şi câştigat.

Partea a doua a partidei a fost la îndemâna Simona Halep, care s-a impus cu 6-1. Românca a tras o sperietură grozavă în debutul setului, când a călcat greşit şi a resimţit dureri la gleznă. După intervenţia medicului, Simona a revenit şi a părut că a depăşit această problemă.

Scor final 7-6, 6-1 pentru Simona Halep, care trece în turul secund, unde o va întâlni pe Eugenie Bouchard. Canadianca a trecut cu 6-3, 7-6 de Oceane Dodin, din Franţa.

1h şi 53 min a durat partida dintre Halep şi Aiava

The number 1️⃣ is through to 2R!@Simona_Halep negotiates injury and a brave effort from Destanee Aiava to advance. #AusOpen pic.twitter.com/kb3vZYRRnV