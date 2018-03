Anunţ important al Simonei Halep, după ce s-a calificat în turul al treilea al turneului de la Indian Wells

"Sunt foarte fericită că am învins. Era foarte important pentru mine, pentru că veneam după o accidentare grea. Azi nu am avut nicio problemă, nicio durere. Cred că accidentarea a trecut şi totul s-a rezolvat. Nu am jucat mult timp, dar acum mă simt bine. Mă simt pregătită!, a spus Simona.







În turul următor, ea o va întâlni pe americanca Caroline Dolehide (19 ani), numărul 165 WTA.









Halep, favorita numărul 1 a turneului, s-a impus cu 6-4, 6-4 în faţa numărului 77 WTA. Dincolo de rezultat, Simona a făcut un anunţ foarte important, în privinţa accidentării care a sâcâit-o luna trecută.