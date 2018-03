ANALIZA De ce suntem dependenţi de Halep?

Sportul este al patrulea sport ca audienţă pe plan mondial, iar rezultatele Simonei l-au readus în prim plan şi în România, ţară în care, cu mici excepţii, sportul este la pământ.

Simona este numărul unu mondial şi, chiar dacă sunt voci care încearcă să-i umbrească performanţele, o analiză concretă a ceea ce a realizat ea în tenis, demonstrează că ce a realizat ea nu au reuşit restul jucătorilor de tenis activi din România. Ultima dovadă, prima parte a sezonului 2018, desfăşurat pe hard, care se încheie în acest weekend cu turneul de la Miami.

Trei luni. Atât ţine sezonul de hard din tenisul profesionist, care debutează la începutul fiecărui an şi se termină la finalul lui martie, cel târziu începutul lui aprilie, cu turneul de la Miami. Urmează apoi perioada dedicată zgurei, cu turnee tari la Stuttgart, Madrid, Roma şi Roland Garros, apoi iarba, având Wimbledonul în prim plan, şi din toamnă o nouă perioadă pe hard, care se termină cu Turneul Campioanelor de la Singapore. Simona Halep, vârful de lance al tenisului românesc, are un an bun, incomparabil cu ce a fost anul trecut. Halep a câştigat un turneu, a jucat o finală, a ajuns de două ori în semifinale (o dată a renunţat fiind accidentată) şi a bifat o singură eliminare prematură, în turul III la Miami. Are 19 victorii şi trei înfrângeri, mult mai bine ca în 2017, când bifase 6 victorii şi 5 înfrângeri şi nu câştigase nimic şi avea ca cel mai bun rezultat un sfert de finală la Miami.

Simona Halep (1 WTA)

Shenzhen – câştigătoare

Australian Open – finală

Doha – semifinale

Indian Wells – semifinale

Miami – turul III

Bilanţ în 2018:

19 victorii – 3 înfrângeri

2400 puncte

2.238.783 dolari

Lider cel puţin până pe 13 mai

Românca reuşeşte să se menţină în fruntea ierarhiei mondiale, pe care a părăsit-o doar pentru patru săptămâni, după ce a pierdut finala de la Melbourne şi va rămâne acolo cel puţin până în luna mai, când e programat turneul de la Madrid, unde are de apărat 3070 puncte. De altfel, pentru Simona va urma o perioadă dificilă, deoarece va avea nevoie de multe puncte, pentru a rămâne în top, întrucât în 2017 cea mai prolifică perioadă a ei a fost chiar cea a turneelor pe zgură, cu turneu câştigat la Madrid, finală la Roland Garros şi Roma şi semifinală la Stuttgart. Simona este jucătoarea din circuit cu cele mai multe puncte de apărat pe zgură, adversarele ei având mult mai puţine probleme din acest punct de vedere. Caroline Wozniacki are de apărat doar 626 de puncte, Garbine Muguruza 601 puncte iar Elina Svitolina 1620 puncte. Singura care se află într-o postură oarecum asemnătoare cu Halep este Jelena Ostapenko, care are de apărat 2.645 de puncte, ea fiind deţinătoarea titlului la Roland Garros.

Rămânând în fruntea WTA cel puţin până pe 13 mai, Simona va aduna minimum 27 de săptămâni petrecute pe primul loc în topul WTA, performanţă care o va aduce pe locul al 13-lea în istorie în această privinţă. Va depăşi nume precum Dinara Safina (26 de săptămâni) sau Maria Şarapova (21) şi va mai avea doar 3 sportive de întrecut pentru a intra în top 10 all-time: Angelique Kerber (34), Amelie Mauresmo (39) şi Victoria Azarenka (51).

A câştigat peste două milioane de dolari

Simona a câştigat în 2018 peste două milioane de dolari, mai precis 2.224.363 dolari şi a acumulat 2.400 de puncte. În ierarhia care stabileşte jucătoarele care vor participa la Turneul Campioanelor, Simona se află pe locul doi, după Caroline Wozniacki, având un start care o îndreptăţeşte să creadă că nu va lipsi de la Singapore.

Restule fetelor, între speranţă şi dezamăgiri

Din păcate, atunci când discutăm despre performanţă la nivel înalt, doar Simona Halep contează în ecuaţie. România are acum alte cinci jucătoare în Top 100 WTA, ceea ce reprezintă o performanţă, dar niciuna dintre colegele Simonei nu reuşeşte să depăşească un anumit prag.

De departe, dezamăgirea anului 2018 este Sorana Cîrstea, care în mod norma e a doua rachetă a României, dar care nu reuşeşte să lege mai mult de două victorii în circuit. Sorana are un bilanţ negativ, cu eliminări în turul I şi II, la adversare mai slab clasate, şi cu numai o prezenţă în turul III, la Doha.

Nici Irina Begu nu a rupt gura târgului, cu excepţia semifinalei de la Shenzhen, unde a fost învinsă de Halep. În rest, Begu a dezamăgit şi ea, asemenea Soranei, cu eliminări premature la toate turneele. Ceva mai bine s-a comportat Mihaela Buzărnescu, care a început anul fulminant, jucând finala la Hobart şi confirmând ascensiunea din 2017, când a urcat peste 400 de locuri. Mihaela a mai bifat o finală la un ITF şi un tur III la Doha, dar la ultimele două competiţii, Indian Wells şi Miami, a fost eliminate în turul I, dând senzaţia că a cam epuizat benzina

Monica Niculescu, singura noastră jucătoare trecută de 30 de ani, care a căzut mult în clasament faţă de anul trecut, a demonstrate că este o luptătoare şi urcat din calificări pe tabloul principal la trei turnee. Monica a obţinut şi o victorie de răsunet la Maria Şarapova şi a ajuns de trei ori în turul III. După Simona Halep, Monica Niculescu este jucătoarea cu cele mai bune rezultate din 2018.

În fine, dar nu în cele din urmă, Ana Bogdan a început promiţător anul, cu o calificare în turul III la Australian Open, graţie căreia a urcat, în premieră, în Top 100 WTA. Ulterior însă, Ana a acuzat probleme medicale şi nu a mai jucat decât la Taipei, unde a ajuns în turul II. Ana va reveni în competiţii săptămâna viitoare, în Mexic, la Monterrey, după care va juca la Istanbul şi Praga.

Un titlu şi la dublu

Începutul lui 2018 a adus şi un titlu la dublu fetelor noastre. El a fost câştigat de perechea Simona Halep – Irina Begu la Shenzhen, acesta fiind primul titlu de dublu câştigat de Halep. Irina Begu a avut un parcurs bun la dublu şi la Australian Open, alături de Monica Niculescu, ele ajungând în semifinale. Tot în semifinale au fost Mihaela Buzărnescu şi Irina Bara, la Budapesta.

Serena şi Şarapova, departe de aşteptări

Dincolo de evoluţia româncelor în WTA, circuitul rămâne oscilant din punct de vedere al rezultatelor, dar există un nucleu de câteva jucătoare care se menţine de ceva timp la vârf. Este vorba despre Halep, Wozniacki, Muguruza (care are un an slab), Svitolina, Pliskova şi Venus Williams. Jelena Ostapenko trăieşte încă din acumulările de anul trecut, deşi la Miami a dat semn de revigorare, iar Johanna Konta s-a pierdut pe drum. A revenit însă destul de puternic Petra Kvitova, după problemele grave pe care le-a avut, s-a întors într-o formă bună şi Angelique Kerber, care a avut un an 2017 mizerabil şi promite mult şi Viktoria Azarenka, întoarsă şi ea pe teren cu mare poftă de joc.

Azarenka a revenit puternic

WTA înregistrează un oarecare asalt al puştoaicelor, cu Naomi Osaka şi Daria Kasatkina, finalistele de la Indian Wells, în prim plan, dar deocamdată nu se poate vorbi despre un nou val care să facă legea în tenis. Cum nu se poate vorbi nici despre o întoarcere a titanilor, Maria Şarapova şi Serena Williams fiind umbre palide a sportivelor care au deţinut supremaţia în tenis ani de zile. Dacă Serena are circumstanţe întemeiate în privinţa ei, aflându-se totuşi la numai şapte luni de când a născut, Şarapova are aproape un an de când s-a întors şi nu sperie pe nimeni. Serena a precizat că obiectivul ei este să fie în formă maximă la Roland Garros, în vreme ce Şarapova pare debusolată complet, motiv pentru care a schimbat şi antrenorul. Alte două dezamăgiri din circuit sunt Agniezka Radwanska şi Dominika Cibul-kova, ajunse undeva în jurul locului 30 WTA.

Câştigătoarele turneelor din 2018

Shenzhen Simona Halep

Brisbane Elina Svitolina

Auckland Julia Goerges

Sydney Angelique Kerber

Hobart Elize Mertens

Australian Open Caroline Wozniacki

Taipei Timea Babos

St. Petersburg Petra Kvitova

Doha Petra Kvitova

Budapesta Alison Van Uytvanck

Dubai Elina Svitolina

Acapulco Lesia Tsurenko

Indian Wells Naomi Osaka

Miami Jelena Ostapenko sau Sloane Stephens (finala e sâmbătă)



Tecău, titlu la Dubai. Copil, finală la Sofia

În ceea ce priveşte tenisul masculin, aflat în România, mult în umbra celui feminin, a lipsit foarte puţin ca el să producă un trofeu, după foarte mulţi ani. Marius Copil, care se află de ceva timp în Top 100 ATP, a ajuns până în finală la Sofia, unde a pierdut însă. Tenisul masculin românesc n-a mai avut un trofeu din 2008, când Victor Hănescu a câştigat turneul de la Gstaad (Elveţia). În schimb, la dublu, lucrurile merg în continuare destul de bine pentru Horia Tecău şi Jean Julien Rojer. Cei doi au câştigat la Dubai şi au fost în semifinale la Rotterdam şi Sydney. Tecău are în palmares 34 de trofee, dintre care 17 alături de Rojer.

Marius Copil (84 ATP)





Australian Open - turul I

Pune – turul I

Sofia – finală

Rotterdam – turul I

Indian Wells

Challanger – sferturi

Indian Wells – turul I

Miami - turul II

Bilanţ în 2018:

7 victorii – 7 înfrângeri

260 puncte

Câştig: 148.094 dolari