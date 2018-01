Încă o lovitură pentru Simona Halep? Concernul alături de care negocia tocmai a luat sub contract o altă jucătoare de top

Simona evoluează acum la Shenzhen cu un echipament fără nicio inscripţie, iar conform unor surse neoficiale echipa managerială s-ar fi aflat în tratative avansate cu firma americană Nike, cel mai mare producător de echipament sportiv de pe mapamond.

Zvonurile conform cărora Nike ar vrea să se despartă de Maria Şarapova au amplificat ideea unui angajament cu Simona Halep, numai că ieri americanii au luat o altă jucătoare sub contract.

Este vorba despre Sloane Stephens, ultima câştigătoare de la US Open, care are 24 de ani, se află pe locul 13 mondial şi pănă acum a fost sponsorizată de Under Armour.