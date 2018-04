Încă un fost internaţional îl susţine pe Ionuţ Lupescu la alegerile de la FRF

Astfel, alături de alte nume mari precum Mircea Lucescu, Sir Alex Ferguson, Ilie Balaci, Costel Gâlcă, Ioan Ovidiu Sabău sau Răzvan Lucescu, şi ”Fălcosul” merge pe mâna lui Lupescu pentru şefia fotbalului românesc.

Andone consideră că atuurile lui Lupescu sunt experienţa dobândită ca oficial al UEFA, precum şi proiectele pe care le propune pentru dezvoltarea fotbalului românesc.

”Îl susţin pe Ionuţ Lupescu pentru că are toate calităţile pentru a fi un lider al Federaţiei Române de Fotbal. Ultimii ani de carieră i-a avut la UEFA, unde a avut multe de învăţat. Ionuţ Lupescu are proiecte interesante pentru a ridica fotbalul românesc. Este un om care are încredere, care are proiecte sănătoase. Îl susţin din toată inima!”