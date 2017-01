România, în plină epidemie de gripă

La început de an, ţara noastră se află în plină epidemie de gripă. Tot mai multe persoane s-au dus la camerele de gardă ale spitalelor în aceste zile de vacanţă, iar medicii se aşteaptă la creşterea numărului de prezentări imediat ce oamenii se întorc din vacanţe. De departe, cele mai expuse la virusul gripal, unul diferit de cel de anul trecut, sunt Bucureştiul şi Constanţa, oraşe în care au fost confirmate şi cele mai multe cazuri de gripă clinică în săptămâna 19-25 decembrie. Însă şi după Crăciun, medicii de la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală şi cei de la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş au lucrat la foc continuu. O mare problemă, arată specialiştii, e faptul că doar puţin peste 450.000 de români aflaţi în grupele de risc s-au vaccinat antigripal.



„Suntem în plină epidemie de gripă şi, ca atare, lumea trebuie să se vaccineze. Anul acesta nu este ceva deosebit faţă de anii precedenţi, din punct de vedere al rezistenţei virusului gripal. Cine nu se vaccinează îşi asumă riscul de a face gripă şi în cazuri extreme, de a muri din pricina acesteia. Vaccinarea, chiar dacă e făcută în ianuarie, încă este eficientă în focar, cum este Bucureştiul. Am avut foarte multe prezentări la spital, sute de cazuri, majoritatea sunt gripe, atât la adulţi cât şi la copii”, a declarat, pentru „Adevărul”, profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.



Infecţionistul se aşteaptă ca numărul pacienţilor să crească în următoarele zile, mulţi dintre locuitorii Bucureştiului fiind plecaţi în perioada sărbătorilor. Tocmai din acest motiv, nu toate cazurile ajung să fie diagnosticate, apreciază şi profesorul Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie.



„Sunt multe cazuri care nu sunt diagnosticate, iar în spital ajung doar cazurile serioase care sunt trimise în cadrul sistemului santinelă, un sistem special de raportare. Chiar dacă numărul de infecţii respiratorii înregistrate în ultima săptămână din 2016 a fost mai mic decât cel de anul trecut din săptămâna similară, numărul cazurilor de gripă a crescut de peste cinci ori faţă de 2015. Anul trecut, în săptămâna 19-25 decembrie erau 33 de cazuri de gripă clinică, acum sunt 183, majoritatea cu subtipul H3N2, afectat fiind sudul ţării din cauza aglomeraţiei urbane”, a declarat, pentru „Adevărul”, profesorul Rafila.

Gripa se va extinde şi în următoarele regiuni



Acesta susţine că gripa se va extinde în perioada imediat următoare şi în celelalte regiuni. Până în prezent, în afară de Bucureşti, cu 56 de cazuri de gripă confirmate şi Constanţa, cu 28 de cazuri confirmate, au mai existat pacienţi diagnosticaţi cu gripă clinică în Iaşi, Bihor, Dâmboviţa, Olt, Prahova, Alba, Bacău, Neamţ şi Vrancea. Şi medicii întâmpină dificultăţi în a trata gripa, pentru că virusul pare să fie unul mai rezistent.



„Virusurile diferă, nu e acelaşi ca anul trecut. În anul 2016, cazurile au apărut mai repede decât în mod normal, de regulă gripa clinică era confirmată în ianuarie. Bucureştiul este focar pe motiv că aici se află 10% din populaţia ţării, e şi multă aglomeraţie, iar oamenii au ieşit din casă şi atunci gripa, fiind aerogenă, se transmite. Totodată, aceste temperaturi înşelătoare de afară biciuiesc organismul, care e nevoie să se adapteze când la cald când la frig”, a completat şi profesorul Emanoil Ceauşu, directorul Centrului de Diagnostic si Tratament „Dr. Victor Babes”.



Aici s-au prezentat zeci de persoane în ultimele zile, inclusiv înainte de Crăciun, unele dintre ele diagnosticate cu gripă. „Au fost zeci de prezentări, dar nu au fost cazuri deosebite faţă de cele cu care ne confruntăm în mod obişnuit”, a arătat Ceauşu.



Cum pot fi prevenite infecţiile respiratorii



Pe aglomeraţii dă vina şi medicul de familie Daniela Ştefănescu, care a avut tot mai mulţi pacienţi înainte de închide cabinetul, cu prijelul sărbătorilor de sfârşit de an. Deşi a avut vaccin antigripal, puţini au fost cei care l-au solicitat. „Este o creştere a numărului de cazuri faţă de sezonul trecut. Au fost pacienţi care voiau să vină la cabinet după ziua de vineri, când am închis cabinetul. Vaccinarea e prima măsură care trebuie abordată, din păcate însă, în crederea a scăzut foarte mult. Deocamdată, nu am avut cazuri foarte grave la cabinet”, a explicat medicul de familie.



Doctoriţa susţine că pentru a preveni îmbolnăvirile, ideală ar fi evitarea aglomeraţiilor. Tot de evitat ar fi expunerea la temperaturi scăzute. Alimentaţia echilibrată, în schimb, este necesară, astfel încât organismul să poată lupta cu o eventuală viroză respiratorie.



La rândul său, profesorul Adrian Steinu-Cercel, managerul Institutului Matei Balş din Capitală susşine că este esenţială aerisirea încăperilor şi spălatul mâinilor şi al nasului. „Sunt măsuri de igienă banale care în contextul în care vaccinarea a scăzut dramatic pot ajuta. În momentul în care Direcţia de Sănătate Publică pune problema vaccinării antigripale pentru persoanele la risc, acestea trebuie să se imunizeze. Vorbim de o boală care poate să ucidă”, a completat medicul infecţionist.