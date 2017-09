Bodog: Îi asigur pe toţi specialiştii din sănătate că, aşa cum am spus în programul de guvernare, nu vor exista scăderi salariale, ci doar creşteri

Ministrul a spus că a avut întâlniri cu sindicaliştii de la Federaţia „Solidaritatea Sanitară”, care au pichetat, joi, sediile ministerelor Sănătăţii şi Muncii, cărora le-a spus că executivul nu are intenţia de a scădea salarii.„Pichetările celor două ministere au început ieri (joi, n.r.). (...) Am avut întâlniri la nivelul Guvernului alaltăieri, unde am stabilit un calendar de acţiuni. Ieri m-am întâlnit şi cu protestatarii din faţa Ministerului Sănătăţii şi le-am spus că nu este intenţia Guvernului sau Ministerului Sănătăţii să existe scăderi salariale la nicio categorie, că am analizat toate problemele pe care ni le-au semnalat şi că împreună cu Ministerul de Finanţe şi cu Ministerului Muncii facem simulări”, a declarat ministrul.Bodog a precizat că miercurea viitoare va avea o altă întâlnire cu sindicaliştii, urmând să le comunice concluzia celor trei ministere.„Îi asigur pe toţi specialiştii din sănătate că, aşa cum am spus în programul de guvernare, nu vor exista scăderi salariale, ci doar creşteri. (...) În situaţia în care se va constata că există categorii profesionale care au de pierdut ca urmare a aplicării Legii salarizării unice vom lua măsuri”, a subliniat Florian Bodog.Sindicaliştii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” au pichetat, joi, sediile ministerelor Muncii şi Sănătăţii, nemulţumiţi de prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi de intenţia Guvernului de a modifica statutul legal al salariului de bază. Sindicaliştii cer, printre altele, renunţarea la creşterea impozitării salariului de bază şi la eliminarea sporurilor pentru condiţiile de muncă pentru angajaţii din sănătate, precum şi menţinerea drepturilor aferente tichetelor de masă şi introducerea personalului nemedical în anexa specifică sectorului sănătate şi aplicarea sporurilor pentru întreg personalul din unităţile sanitare.„A doua etapă a protestelor în stradă o constituie participarea Federaţiei „Solidaritatea Sanita-ră" la mitingul din data de patru octombrie, dublată de posibilitatea desfăşurării unui marş pentru sănătate”, susţin sindicaliştii într-un comunicat de presă.