Biologii şi biochimiştii protestează la Ministerul Muncii

„Protestăm pentru că în presă doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu a făcut mai multe afirmaţii şi a spus că biologii au studii de profesori şi ar trebui plătiţi şi în sistemul medical la fel ca nişte profesori. Aceasta este o dezinformare. (...) Noi am observat că de fapt face acest lucru ca să justifice şi să ne pună o etichetă. În momentul în care ţi-a pus cineva o etichetă lumea zice - da, aşa ar trebui plătiţi oameni aceştia, că aşa spune doamna ministru. Din cauza această protestăm, venim cu dovezi. Ceea ce ne deranjează foarte mult este faptul că salariul mediu al unui biolog care lucrează într-un laborator de analize este acum de 3.000 de lei. Înainte de modificarea acestei grile diferenţa dintre un medic de laborator şi un biolog era de aproximativ 10-15%. Acum avem un raport de 1 la 3,5. Adică un biolog câştigă 3.000 lei şi un medic 15.000 de lei. Ce s-a schimbat între timp pentru că oamenii aceştia care lucrează în laboratoare au aceeaşi competenţă?", a declarat pentru AGERPRES doctor biolog genetică Relu Cocoş, de la UMF "Carol Davila".

El a spus că în ultimele luni a trimis numeroase memorii, o scrisoare deschisă în numele celor 890 de biologi şi biochimişti şi o opinie către ministerele Muncii şi Sănătăţii, iar reprezentanţii acestor instituţii nu i-au invitat la "un dialog aplicat".

"În decursul ultimelor trei luni de zile am trimis numeroase memorii, o scrisoare deschisă şi o opinie la Ministerele Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. Aceste documente au fost asumate de 890 de biologi, biochimişti, chimişti din sistemul sanitar şi din învăţământul medical superior, independent de organizaţia profesională. Din păcate, niciun minister nu ne-a invitat la un dialog aplicat pe ceea ce am cerut în aceste documente. Să spunem, aşa am cerut modificarea coeficienţilor de salarizare din Legea 153/2017, deoarece aceştia sunt singurii care ne pot poziţiona acolo unde ne este locul", a mai declarat Relu Cocoş.