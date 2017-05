Viorel Cataramă îşi depune marţi candidatura la şefia PNL: Am susţinerea celor mulţi şi tăcuţi din partid

”Am strâns numărul necesar de semnături pentru depunerea moţiunii, am aproximativ o sută, dar nu este important acest lucru (…) Susţinerea mea se bazează pe oamenii din linia a doua a PNL, din cei mulţi şi tăcuţi care nu au neapărat funcţii, dar care muncesc mult în partid. Susţinerea mea e la nivel de prim-vicepreşedinţi de organizaţii, la nivelul şefului liderilor locali, şefi de organizaţii locale, nu am discutat deocamdată cu liderii naţionali, am timp (…) Eu mă mai bazez foarte mult şi pe susţinerea membrilor PNL din diasporă. Am primit foarte multă susţinere. Până în acest moment am primit o susţinere extraordinar de puternică din partea membrilor simpli de partid ai PNL atât din România, cât şi din străinătate”, a declarat Viorel Cataramă pentru News.ro.

Prim-vicepreşedintele PNL Sector 2 a spus că organizaţia sa nu a decis încă pe cine susţine în competiţia internă, dar că este încrezător că are şanse la preşedinţia partidului, deşi contracandidaţii săi şi-au asigurat până acum sprijinul celor mai mulţi lideri de organizaţii judeţene.

”Organizaţiile judeţene pot acorda sprijin la mai mulţi candidaţi, nu numai la unul. Asta este litera şi spiritul Statutului, mă bazez foarte mult pe sprijinul organizaţiilor din diaspora. Moţiunea mea are sprijinu a 57% din cei care se declară de centru sau de centru-dreapta în România, adică cele şase-şapte milioane de români. Eu sunt singurul care am lansat întâi moţiunea cu toate ideile ei. Eu mă bazez pe cei mulţi şi tăcuţi din PNL, al căror cuvânt nu prea este ascultat şi la care se apelează numai când trebuie să voteze sau când trebuie să lipească afişe. Aceştia sunt oamenii de la baza partidului care mă susţin pe mine”, a mai spus Viorel Cataramă.

Ludovic Orban şi-a depus luni la ora 11.00 candidatura la preşedinţia PNL, urmând ca la ora 15.00 să facă acelaşi lucru şi Cristian Buşoi.

Potrivit Statutului PNL, o moţiune de candidatură, pentru a fi depusă, are nevoie de cel puţin 35 de semnături din partea membrilor de partid, care constituie grupul de promovare. După depunere, cel puţin 10 filiale trebuie să valideze moţiunea, prin vot în Colegiul Director Judeţean (CDJ), format din Biroul Politic Judeţean, preşedinţii organizaţiilor locale din judeţul respectiv şi primarii membri ai PNL. O filială poate valida mai multe moţiuni, dar nu poate da mandat imperativ delegaţilor la Congres pentru a vota sau nu o anumită moţiune. Doar moţiunile care îndeplinesc condiţiile de validare a cel puţin 10 filiale intră în Congres.

În Congres este ales doar preşedintele PNL, prin alegerea moţiunii pe care o conduce. Celelalte funcţii se aleg ulterior în Consiliul Naţional.