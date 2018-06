Videoclipul prin care PSD vrea să scoată oamenii în stradă la miting. „Au ameninţat guvernarea şi noi am tăcut. Am tăcut destul“

„Ne-au ascultat telefoanele şi noi am acceptat! Au tăiat pensii şi salarii şi noi n-am spus nimic! Au ameninţat guvernarea şi noi am tăcut. Am tacut destul. Acum vom vorbi si noi. Dacă-ti pasa, vino în stradă! Sâmbata, 9 iunie, Piata Victoriei, ora 20:00. Miting împotriva abuzurilor“ este mesajul transmis în videclip, printre câteva secvenţe cu procurorul Mircea Negulescu (cunoscut şi ca „Portocală“), Klaus Iohannis şi Traian Băsescu.

Marian Oprişan a transmis că va fi la miting în mesajul care însoţea videoclipul. „Ne vedem sambata, 9 iunie, ora 20:00, in Piata Victoriei, Bucuresti!", a fost mesajul acestuia.

Mitingul anunţat de PSD va avea loc de la ora 20.00, în Piata Victoriei, şi va avea ca temă apărarea democraţiei şi a statului de drept.