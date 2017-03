Victor Ponta îl acuză pe Dacian Cioloş că „vinde publicului din ţară o iluzie” atunci când afirmă că locul României este în nucleul dur al UE

Declaraţiile lui Victor Ponta vin în contextul vizitei lui Dacian Cioloş la Bruxelles, din perioada 20-24 martie, unde are programate mai multe întâlniri cu lideri europeni. Printre primele întâlniri s-a numărat şi cea cu preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ocazie cu care fostul premier Dacian Cioloş a transmis un mesaj pe contul său de Twitter cu privire la locul României în construcţia europeană.

„Am discutat cu Jean-Claude Juncker despre viitorul UE. Locul României este în nucleul dur al UE, iar pentru a ajunge acolo trebuie să fie credibilă şi implicată”, a scris fostul premier într-un mesaj pe Twitter.

Mesajul lui Dacian Cioloş a stârnit însă reacţii negative din partea fostului premier Victor Ponta, care susţine, într-un mesaj pe Facebook, că Dacian Cioloş greşeste afirmând asta şi că „vinde publicului din ţară o iluzie.”

„Dacian Ciolos greşeste cu anunţul privind „România în nucleul dur al UE", fiind mai politician decât politicienii. De ce greseşte Dacian Cioloş afirmând categoric că "România trebuie să fie în nucleul dur al Europei"? Pentru că ştie foarte bine că vinde publicului din ţara noastră o iluzie care va duce la mari dezamăgiri şi frustrări.”, afirmă în mesajul online fostul premier Victor Ponta.

Fostul premier susţine că România nu poate fi considerată parte a nucleului dur al UE, din cauza faptului că încă nu face parte din Zona Euro, nu a fost acceptată în spaţiul Schengen, nu are aceeaşi poziţie cu Germania privind imigraţia, are o disciplină fiscal-bugetară extrem de strictă şi încă are insitutit Mecanismul de Cooperare şi Comunicare (MCV),

„Dacian Ciolos ştie foarte bine ca prezenţa României în „nucleul dur” depinde de multe condiţii pe care nu putem (şi cred că nici nu trebuie în acest moment) să le îndeplinim”, a continuat fostul premier în mesajul de pe Facebook.

De asemenea, fostul premier l-a acuzat pe Dacian Cioloş că spune la Bruxelles ceea ce funcţionarii de-acolo vor să audă, iar la Bucureşti ceea ce „ştie că nu se poate întâmpla”.

„Cred că Dacian Cioloş greşeşte spunând la Bruxelles ceea ce funcţionarii de acolo vor să audă şi la Bucureşti ceea ce ştie sigur că nu se poate întampla: în final, romănii vor fi frustraţi că iar am fost lăsaţi pe afară şi vom caută responsabili pe care să dăm vina în mod stupid ( ca la povestea cu Schengen)”, a declarat fostul premier Victor Ponta în încheierea mesajului.