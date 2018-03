Un lider PNL acuză: Guvernul antiromânesc PSD-ALDE pregăteşte controlul politic al evenimentelor Centenarului Marii Uniri. E scandalos!

„Comitetul interministerial pentru Centenarul Marii Uniri al Guvernului Viorica Vasilica Dăncila s-a reunit pentru a doua oară intr-o săptămână la solicitarea PNL, având in vedere faptul că în primele 2 luni ale anului, membrii acestui comitet s-au văzut o singura dată. Am aflat cu stupoare, ca ministrul Culturii, dl Ivaşcu, a informat ca nu se găseşte contractul Monumentului Unirii de la Alba Iulia, întrucât el nu a fost încheiat...niciodată!!! Reamintesc ca Ministerul Culturii a încheiat in 1993 un concurs national de soluţii, la care au participat 27 de sculptori, in urma căruia lucrarea lui Mihai Buculei a fost desemnată câştigătoare! Iar acum, in anul Centenarului Marii Uniri cei de la Ministerul Culturii au constatat ca nu au documentele necesare demarării construcţiei monumentului“, a scris pe pagina sa de Facebook Florin Roman, preşedinele Comisiei de administraţie din Camera Deputaţilor.

Deputatul a atras atenţia că majoritatea PSD-ALDE abordează tema Centenarului Marii Uniri cu superficialitate. „Am atras atenţia încă de anul trecut ca lucrurile trebuie tratate cu seriozitate, nu cu superficialitate de către minister, că timpul zboară şi că guvernul PSD-ALDE pune în pericol realizarea monumentului. Din păcate, Centenarul Marii Uniri nu mai poate aştepta încă 100 de ani pentru ca aceşti guvernanţi sunt profund incompetenţi şi îşi bat joc de capitala Marii Uniri, Alba Iulia“, completează Roman.

Mai mult, vicepredintele PNL lansează un val de critici la adresa PSD. „Este scandalos! Rar mi-a fost dat sa văd atâta incompetenta şi desconsiderare fata de capitala Marii Uniri, Alba Iulia! Nici măcar Ceauşescu nu a îndrăznit sa întineze Alba Iulia. Mai sunteţi mândri sa fiţi romani, colegi pesedişti? Iar voi, dragi romani: mai îndrăzniţi să credeţi în marea minciuna a PSD? Aţi pus cruce Monumentului Unirii şi evenimentelor Centenarului, iar acum vă pregătiţi să şi controlaţi politic proiectele, ca in final să rescrieţi istoria celor 100 de ani de stat unitar modern! Să vă fie ruşine!“, a mai afirmat Florin Roman.