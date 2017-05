Turcan, critică la adresa executivului: Guvernul Grindeanu se împrumută pentru a plăti salariile, pensiile şi ajutoarele sociale. Investiţiile sunt zero

„Din fondurile europene nerambursabile de circa 40 de miliarde de euro disponibile României în cadrul financiar 2014-2020, Guvernul Dragnea-Grindeanu a atras un mare zero barat. Minciunile PSD au picioarele tot mai scurte – ne spune acest lucru chiar comisarul european pentru dezvoltare regională, membru marcant al PSD, şi anume că eşecul Guvernului se vede ca-n palmă”, a precizat liderul interimar al liberalilor.

Liderul PNL a mai spus că, „prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017, Guvernul Dragnea-Grindeanu s-a angajat să aducă peste 21 miliarde de lei din fonduri europene”, însă totul a fost „doar zgomot de fond”.

„De la strategii pe hârtie până la bani reali atraşi în interesul statului – toate sunt doar vorbe goale. De fapte concrete nu s-a auzit nimic! Am asistat doar la un zgomot de fond, la prezentări de tabele şi statistici pe cartoane bine colorate”, a completat Raluca Turcan.

Guvernul cu zero investiţii

Mai mult, aceasta a adăugat că „în loc să atragă bani gratuiţi, Guvernul PSD nu încetează să se împrumute zilnic de pe pieţele externe. Numai în primele 4 luni, au fost împrumutaţi bani cât pentru tot anul”.

„Din păcate, şi aici cifrele îi dau de gol: se împrumută pentru consum, pentru a plăti salarii, pensii şi ajutoare sociale. Investiţiile sunt ZERO. Repet, ne împrumutăm pentru consum! Oare cine va returna aceste datorii? Câţi ştiu că pentru împrumuturile guvernamentale plătim anual dobânzi de 10 miliarde de lei!”, a subliniat preşedintele interimar al PNL.

În încheiere, Raluca Turcan a afirmat că „Guvernul Dragnea-Grindeanu a reuşit ceea ce nu a mai reuşit niciun guvern până acum: Zero investiţii de la buget, Zero investiţii din fonduri europene, Zero pe linie”.