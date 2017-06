Tudose: „Nu am avut nicio legătură cu SRI. Lucrarea de doctorat am făcut-o pentru mine. Nu am plagiat“. Dragnea a spus un banc cu SRI

"Nu am avut nicio legatură de colaborare cu SRI", a spus Tudose.



Premierul desemnat a comentat şi acuzaţiile legate de lucrarea sa de doctorat, pe care ar fi plagiat-o, spunând că a făcut-o pentru el, pentru a acumula cunoştinţe: "Lucrarea de doctorat a fost făcută pentru mine, pentru a acumula nişte cunoştinţe, nu a fost făcută pentru a căpăta funcţii, posturi sau remuneraţii. Când a început iureşul cu plagiatele, pentru a nu intra în această morişcă, am zis că renunţ la titlul de doctor. În opinia mea, nu am plagiat. Lucrarea a fost judecată pe reglementările de acum, care nu erau în vigoare atunci".



După ce premierul desemnat a explicat de ce a decis să renunţe la titlul de doctor, deşi nu consideră că a plagiat, jurnaliştii au dorit să îi pună întrebări lui Tudose, însă a intervenit Liviu Dragnea: "Haideţi să mai râdem puţin, totuşi".

Cum vocile jurnaliştilor se auzeau în continuare, Dragnea a continuat: "Numai puţin. Spun o glumă".

El a povestit un "banc" pe care susţine că l-a auzit despre PSD şi SRI. "Nu rezist să nu spun un banc pe care l-am auzit ieri, care mi se pare tare. Circulă un ban precum că eu l-am propus pe Mihai Tudose prim-ministru, ca prin el să luăm control asupra SRI", a spus Dragnea, zâmbind.