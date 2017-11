Sorin Moisă, taxat dur după ce a demisionat din PSD: Era mai apropiat de Cioloş decât de partidul care l-a făcut europarlamentar

„Aflu din presa, cu sincer regret, ca Dl Moisa, coleg cu mine in delegaţia PSD la Parlamentul European, a decis sa ne părăsească pentru Partidul Popularilor Europeni!? Este decizia sa si trebuie respectata ca atare! Sunt, insa, unele chestiuni care au nevoie de o explicare mai serioasă decât cea furnizata de Dl Moisa. Astfel, domnia sa imputa PSD-ului o situaţie - de pilda, lipsa autostrăzilor - care vine mult din urma; ori, daca PSD se confrunta acum cu ea, este si pentru ca guvernele anterioare, inclusiv cabinetul condus de fostul sef al dlui Moisa, Dl Cioloş, nu au facut nimic sa o îndrepte! Dar, in ochii dlui Moisa, numai PSD-ul este vinovat!?. De asemenea, Dl Moisa spune - citez - “In cazul Romaniei, exista si pasivul performantei relativ slabe in folosirea fondurilor europene.” Insa nu sufla niciun cuvinţel despre faptul ca absorbţia de fonduri europene in timpul cabinetului condus de fostul sau sef, Dl Cioloş, a fost timp de un an 0, zero!”?, scrie Mircea Pascu pe Facebook.

“In încheiere, vreau sa ii spun dlui Moisa, pe de o parte, ca tot timpul cât a militat in Grupul Socialiştilor si Democraţilor s-a bucurat de sprijinul deplin al grupului, ca sa nu spun de cel al Delegaţiei PSD, si, pe de alta parte, ca motivarea domniei sale ar fi fost mult mai credibila, daca anunţa ca devine independent, nu ca se duce direct la grupul rival al PPE-ului!? Pana la urma, gestul domniei sale era, pe undeva, inevitabil, din moment ce apropierea sa de Dl Cioloş si ai lui a fost întodeauna mai mare decât cea pe care a arătat-o pentru partidul pe listele căruia a ajuns europarlamentar”, a mai scris eurodeputatul PSD, care inchjeie: “Si, apropo, de “anti-europenismul” si “anti-Atlantismul” imputate PSD-ului, ii readuc aminte fostului coleg ca PSD - si nu alt partid - a dus România in NATO si in UE!?”