Sinecuri pentru Emil. Câţi bani primeşte fostul preşedinte Constantinescu de la stat

Fostul preşedinte Emil Constantinescu nu se mulţumeşte doar cu privilegiile oferite de stat pentru cei patru ani la Palatul Cotroceni – pensie specială, locuinţă de protocol, maşină, SPP – ci mai cere câteva recompense financiare. Guvernul condus de Sorin Grindeanu a aprobat, în şedinţa de săptămâna aceasta, un „sprijin financiar acordat domnului prof.dr. Emil Constantinescu, Preşedintele României în perioada 1996-2000, din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru activitatea internaţională pe care o desfăşoară în beneficiul învăţământului superior românesc“. De fapt, Guvernul României îi oferă sprijin financiar lui Emil Constantinescu încă din 2013, din timpul guvernării Ponta. Aşa se explică şi sprijinul politic pe care Emil Constantinescu i l-a întors lui Victor Ponta în campania pentru alegerile prezidenţiale din 2014, deşi a fost unul dintre liderii dreptei postdecembriste.

Pensie de 8.000 de lei

Emil Constantinescu primeşte o pensie lunară de 3.000 de lei pentru activitatea de profesor şi rector la Universitatea Bucureşti, la care se adaugă o indemnizaţie de 5.060 de lei lei pe lună pentru demnitatea de fost şef al statului. Totalul este de 8.060 de lei pe lună. Emil Constantinescu are la dispoziţie o vilă de protocol primită de la guvernul Tăriceanu, în central Capitalei, la doi paşi de Arcul de Triumf. De asemenea, statul îi plăteşte un consilier şi o secretară, îi oferă o maşină, pază şi protecţie permanentă



Guvernul Grindeanu n-a făcut altceva decât să prelungească „bursa“ pe care Ministerul Educaţiei i-a oferit-o în ultimii patru ani fostului preşedinte al României. „Nu e o premieră. Şi anul trecut s-a aprobat un astfel de memorandum. Sunt lucruri care s-au făcut, nu sunt premiere şi sunt legate de promovarea învăţământului românesc la care fostul preşedinte Emil Constantinescu contribuie şi a contribuit şi în anii trecuţi“, a declarat premierul Sorin Grindeanu.

Concret, Emil Constantinescu participă la 9-10 conferinţe şi simpozioane pe an „cu scopul de a promova învăţământul superior românesc“, după cum a explicat pentru „Adevărul“ purtătorul de cuvânt al Guvernului, Alina Petrescu. Astfel, Ministerul Educaţiei îi decontează lui Emil Constntinescu aceste deplasări, a căror valoare însumează între 13.000 şi 15.000 de lei anual.

Chiar în aceste zile, Emil Constantinescu este plecat peste hotare. „În perioada 8 – 12 martie 2017, preşedintele Emil Constantinescu participă la activităţile Academiei de Diplomaţie Culturală din Berlin, pe care o conduce în calitate de preşedinte. Academia de Diplomaţie Culturală din Berlin desfăşoară primul program complex de educaţie superioară (masterat, doctorat) pe plan mondial în domeniul diplomaţiei culturale“, se arată într-un comunicat de presă. Deşi în comunicate se folosesc termeni extrem de laudativi, nu am putut identifica un sprijin concret pe care Emil Constantinescu l-a adus învăţământului superior românesc.

Geolog preocupat de Levant

Emil Constantinescu a propus, anul trecut, înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizaţia Levantului (Orientul Mijlociu, nordul Africii, Balcani, Caucaz). Călin Popescu Tăriceanu şi alţi parlamentari ALDE, partid care îl sprijină puternic pe Constantinescu, au preluat ideea şi au transformat-o în proiect de lege, cu propunerea ca noul Institut să fie finanţat din fondul de rezervă al Guvernului, bani care, în general, se folosesc în caz de dezastre naturale. Premierul Dacian Cioloş s-a opus, iar preşedintele Klaus Iohannis a întors legea în Parlament, pentru reexaminare. La începutul acestei săptămâni, Senatul a adoptat din nou proiectul de lege în forma propusă de Constantinescu-Tăriceanu, stârnind criticile Opoziţiei. Spre exemplu, senatorul USR Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii în Guvernul Cioloş, a atenţionat că noul Institut n-ar fi altceva decât „încă o sinecură în România“. „Cine sunt specialiştii pe care contaţi dumneavoastră? Nu văd pe cine contaţi ca director al viitorului institut. Pe cine contaţi? Dumneavoastră sunteţi geolog!”, l-a întrebat Vlad Alexandrescu pe Emil Constantinescu în şedinţa Comisiei de Învăţământ a Senatului, la care a luat parte şi fostul preşedinte. „Cuvântul «sinecură» este o jignire profundă. E prima jignire pe care o primesc în toată viaţa“, a răspuns Constantinescu.

Iniaţiativa fostului preşedinte a fost puternic criticată şi de Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu. „Mă gîndesc, melancolic, la cele peste 50 de Institute de Cercetări ale Academiei Române (plus 12 Centre de Cercetare), a căror situaţie financiară e departe de a fi roză, mă gîndesc, de pildă, la Institutul de Istoria Religiilor înfiinţat (în ţara lui Mircea Eliade!) abia în 2008, dar marginalizat printr-o organigramă de 5 locuri, sau la Institutul de Studii Orientale pe care l-am înfiinţat în 1990 şi care a dispărut cu totul. Ghinion! A trebuit să se nască alianţa spirituală Constantinescu-Tăriceanu pentru ca o adevărată instituţie să se nască! Ca să fiu sincer, am suspectat dintotdeauna o tainică «afinitate» a celor doi în zona aptitudinilor şi apetenţelor intelectuale. Am avut, văd acum, o intuiţie profetică. Sînt, în sfîrşit, umăr la umăr, cu expertiza pe expertiză călcînd...“, a scris, în „Adevărul“, Andrei Pleşu. De la Senat, proiectul va fi transmis mai departe către Camera Deputaţilor, care are ultimul cuvânt în privinţa acestei iniţiative, în conditiile în care preşedintele Klaus Iohannis a cerut deja reexaminarea legii.

Fiica, la Ambasada din Roma

Emil Constantinescu are doi copii, Norina şi Dragoş. Norina, care este fondatoarea unei companii ce se ocupă de consultanţă pentru străinii care vor să-şi deschidă o afacere în România, a fost numită anul trecut în postul de consilier economic al Ambasadei României la Roma.