Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a ales să nu se facă de râs în faţa lui Codrin Ştefănescu şi a lui Liviu Dragnea. Partidul a fost deasupra carierei sale de om al legii, pe care a compromis-o defintiv. E drept, Tudorel Toader, ca fost judecător CCR, poate sta liniştit: aruncându-se la picioarele celor fără de lege n-a încălcat niciun articol din Constituţie. Dar şi-a încălcat singur dreptul la demnitate.

Tudorel Toader a fost butonul care a declanşat ofensiva anti-Justiţie. Propunerea de revocare a Laurei Codruţa Kovesi va ajunge acum pe masa Secţiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit unor surse din conducerea PSD, Liviu Dragnea mizează pe faptul că procurorii CSM vor da aviz pozitiv pentru demiterea şefei DNA. Deşi consultativ, un eventual aviz pozitiv va pune o presiune şi mai mare pe şeful statului, care oricum va fi tocat mediatic. Majoritatea în CSM este pe muchie de cuţit. Potrivit calculelor făcute la partid, balanţa stă într-un singur vot, în acest moment pro-PSD.

Aşadar, e foarte posibil ca şeful statului să primească propunerea de revocare în următoarele condiţii: presat de propaganda PSD, cu un aviz favorabil de la CSM şi ameninţat cu suspendarea de Liviu Dragnea.

Strict politic, Iohannis are o singură variantă: să refuze revocarea şefei DNA, pentru a recupera electoratul pierdut după desemnarea Vioricăi Dăncilă ca premier, dar şi pentru a impulsiona electoratul de dreapta pasiv. Orice altă mişcare anti-Kovesi îl scoate pe Iohannis din cărţi pentru al doilea mandat de preşedinte. În procedura de revocare a şefei DNA, Iohannis are şi litera, şi spiritul legii de partea sa, spre deosebire de momentul în care a desemnat-o pe Viorica Dăncilă premier, când ar fi trebuit să forţeze Constituţia ca să refuze nominalizarea făcută de majoritatea PSD-ALDE. Aşadar, strict legal, refuzul preşedintelui de a semna propunerea venită de la Tudorel Toader via CSM ar trebui să închidă discuţia, fără să existe şi riscul suspendării. Dar Dragnea a pornit un tăvălug care nu mai poate fi oprit.

Ce câştigă Dragnea dacă o trânteşte pe Kovesi:

1. Pune presiune pe judecători, în contextul în care, după Paşte, va primi sentinţa în cel de-al doilea dosar penal (angajările fictive de la Direcţia Copilului Teleorman). În plus, taie din elanul procurorilor în dosarul TelDrum, mult mai complex decât precedentele două.

2. Şi-ar pune partidul la picioare. Demiterea şefei DNA ar fi trofeul pe care Dragnea l-ar pune pe masa baronilor locali în schimbul susţinerii necondiţionate, fix în preajma Congresului. Practic, Drganea ar omorî orice formă de revoltă în partid anihilând sperietoarea oricărui primar pus pe jefuirea banului public.

3. Ar obţine puterea absolută. Fără rival în partid, cu o majoritate parlamentară consistentă, cu portiţe deschise la CCR, cu un premier-marionetă şi fără Kovesi în fruntea DNA, Dragnea ar împlini visul lui Dan Voiculescu: „Vom avea puterea totală atunci când vom avea şi Justiţia”.

Ce pierde Dragnea dacă nu reuşeşte revocarea şefei DNA:

1. Ar anula toată campania anti-Kovesi, toate dezvăluirile care i-au adus la aceeaşi masă pe doi rivali de moarte: Dan Voiculescu şi Sebastian Ghiţă, ultimul cu zeci de dosare penale. Cu alte înregistrări incriminatorii, cei doi moguli nu mai pot veni. Dacă le-ar fi avut, le-ar fi difuzat acum. Deci acum, ori niciodată o vor schimba pe Kovesi. Decizia e în mâinile liderului PSD, dar forţa sa mediatică e în mâinile celor doi. Dacă ratează mazilirea şefei DNA, televiziunile de casă se pot transforma rapid în televiziuni ostile.

2. Partidul l-ar acuza de blat. În cazul în care ar accepta refuzul preşedintelui, tot ce mai poate să facă PSD e să pună semnul egal între Iohannis şi aşa-zisul stat paralel, cu Laura Codrua Kovesi emblemă. Dar subiectul şi-a epuizat deja forţa, e doar o ciorbă reîncălzită. Tema statului paralel nu-l poate încurca pe Iohannis în drumul spre al doilea mandat. Oricum, sunt destui lideri PSD care cred că Dragnea încearcă să-şi scape singur pielea. Să propui revocarea şefei DNA fără să-ţi duci planul la bun sfârşit înseamnă, de fapt, să-l întăreşti pe Iohannis, pe care PSD tocmai îl aruncase în irelevanţă, după ce acceptase al treilea premier social-democrat în decurs de numai un an.

3. Dragnea şi-ar vedea spulberat visul de candidat la preşedinţie. Fără a da un mesaj de forţă în PSD prin schimbarea Codruţei Kovesi, cu o condamnare penală şi cu încă două dosare pe rol, Dragnea cu greu va putea convinge partidul să-l desemneze candidat la alegerile prezidenţiale, marele său vis. Schimbarea şefei DNA i-ar duce autoritatea la apogeu. În caz contrar, PSD s-ar orienta auotmat către Gabriela Firea.

Există două mijloace pentru revocarea şefei DNA, în cazul, foarte probabil, în care şeful statului se opune. Unu: suspendarea preşedintelui Iohannis. În locul său vine preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care încheie procedura declanşată de Tudorel Toader. Doi: modificarea legilor Justiţiei, astfel încât preşedintele să nu mai aibă niciun cuvânt de spus în mecanismul de revocare a procurorului-şef DNA şi să semneze, ca primarul, propunerea făcută de ministrul Justiţiei. Însă procedura e de durată: legile Justiţiei vor fi puse în acord cu recentele deciziii CCR, dar orice schimbarea va putea fi contestată din nou la Curte, deci se pierde timp. Mai există şi varianta ordonanţei de urgenţă, cu riscul de a sfida total societatea.

În schimb, Iohannis are la îndemână arma referendumului pe Justiţie, amânat pentru zile negre, un instrument politic riscant, în condiţiile în care PSD mobilizează exemplar electoratul fidel la urne, mai ales că sloganul va fi clar: „Jos, Kovesi!”. În plus, mulţi primari PNL cu probleme penale se roagă în tăcere să cadă şefa DNA.

Abia întors din concediu, Iohannis va avea în faţă un lider de partid care, până ieri, i-a vândut senzaţia că poate avea un mandat liniştit la Cotroceni. Azi, Dragnea e dispus să joace totul pe o carte şi nu va ezita, în ciuda protestelor de stradă, în ciuda ambasadorilor occidentali, în ciuda liderilor europeni.

***

UPDATE În această dimineaţă, surse din CSM au declarat pentru "Adevărul" că Secţia de procurori a CSM e, majoritară, de partea şefei DNA în războiul cu Tudorel Toader. "Plenul CSM este la limită pro-PSD, dar în secţia de procurori lucrurile stau altfel. Sunt mari şanse ca avizul privind revocarea să fie negativ. Procurii sunt mai uniţi ca niciodată", au declarat sursele citate. Deci preşedintele Klaus Iohannis ar putea avea un argument în plus pentru refuzul de a semna revocarea şefei DNA. Chiar şi aşa, Liviu Dragnea va forţa schimbarea Laurei Codruţa Kovesi.

