Proiect PNL inspirat din afacerea Tel Drum: Societăţile cu acţiuni la purtător nu mai pot participa la licitaţiile publice

„Am pregătit două proiecte de lege, pentru care am cerut procedură de urgenţă. Primul se referă la modificarea Legii achiziţiilor publice. Am intervenit la criteriile restrictive şi am introdus prevederea că firmele cu acţiuni la purtător să nu poată participa la licitaţii. Am plecat de la ideea conflictului de interese, pentru că nu ar trebui să fie acordate contracte din bani publici unei societăţi netransparente. Am plecat de la cazul Liviu Dragnea - Tel Drum, caz în care există suspiciuni rezonabile că Liviu Dragnea sau oameni din familia domnului Dragnea au acţiuni la purtător în firma Tel Drum“, a spus Florin Roman la Adevărul Live.

„Al doilea proiect se referă la interzicerea societăţilor comerciale cu acţiuni la purtător pe teritoriul României, după modelul Germaniei, care a constata că banii rulaţi de firmele cu acţiuni al purtător ajung să finaţeze acţiuni teroriste sau sunt spălaţi. Chiar şi în Parlamentul European se discută interzicerea acţiunilor la purtător. Cele aproximativ 360 de societăţi comerciale existente în România cu acţiuni la purtător au câştigat contracte la nivelul zecilor de miliarde de euro“, a adăugat deputatul liberal.