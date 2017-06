Orban: Cea mai proastă perioadă a PNL a fost cea în care a fost în alianţă cu PSD. Constituirea USL a fost o greşeală

Ludovic Orban a spus, joi, la Iaşi, într-o conferinţă de presă, că au existat de-a lungul timpului mai multe greşeli pe care le-au făcut foştii preşedinţi ai PNL în ceea ce priveşte gestionarea relaţiei cu PSD.

„După spargerea Alianţei DA noi am rămas la guvernare cu sprijinul netransparent al PSD. Apoi, un preşedinte al PNL deşi a fost ales la congres cu o moţiune în care se angaja să coaguleze toată dreapta, după ce a ajuns preşedinte, la un an a făcut pact cu diavolul, constituind USL. Au fost astfel de momente de-a lungul timpului. Şi după ruperea USL au mai rămas nişte vase comunicante care nu sunt la vedere. Trebuie să fim clari, suntem în opoziţie, suntem în luptă cu actualul partid de guvernământ, atunci trebuie opoziţie reală şi serioasă. Cea mai proastă perioadă a PNL a fost cea în care am fost în alianţă cu PSD. Constituirea USL a fost o greşeală, ale cărei consecinţe le resimţim şi astăzi”, a afirmat Ludovic Orban.

El a mai spus că „USL a permis readucerea la putere a unui partid care era profund discreditat şi care nu avea credibilitate şi nici capacitatea de a depăşi 30 la sută în sondaje”.

„S-au văzut rezultatele. Pe vremea USL, la putere a ajuns PSD-ul, noi eram în antecamera puterii chiar şi când eram la guvernare. Ei au avut de câştigat. La momentul constituirii USL noi aveam peste 27%, dar la ieşirea din USL şi de la guvernare, PNL avea doar 15 la sută. Sunt date elocvente”, a spus Ludovic Orban.

El susţine că PNL are un bazin electoral de 45 la sută şi că, dacă va ajunge preşedintele partidului, va încerca să câştige electoratul pierdut de către PNL.

Ludovic Orban a participat, joi, la Iaşi, la o întâlnire cu membrii liberali ieşeni, în cadrul căreia şi-a prezentat moţiunea cu care va candida la congresul din 17 iunie.

Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi a decis luna trecută să-l susţină pe Ludovic Orban la şefia partidului, decizia finală urmând a fi luată la sfîrşitul acestei săptămâni în şedinţa Comitetului Director Judeţean al PNL.