Ora 11.00: Moţiunea de cenzură va fi dezbătută în plenul Parlamentului. De la aceeaşi oră, liberalii fac lanţ uman la Palatul Parlamentului

Moţiunea de cenzură a PNL a fost depusă la Parlament vinerea trecută şi a fost citită luni după-amiază într-o şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Miercuri, Birourile Permanente Reunite au decis ca dezbaterea moţiunii de cenzură depusă să aibă loc joi, începând cu ora 11.00.

PNL i-a chemat în Parcul Izvor pe cei nemulţumiţi de actuala guvernare, pentru a face un lanţ uman în jurul Palatului Parlamentului joi, de la ora 11.00, în timpul dezbaterii moţiunii de cenzură.

„Îi invităm alături de noi pe toţi cei care doresc să oprească haosul din economie şi atacul la Justiţie şi să participe la acţiunile de protest organizate de PNL, joi, în jurul Parlamentului pentru susţinerea moţiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Dragnea şi Tudose“, au anunţat liberalii.

În textul moţiuniii liberalii căreia fac inventarul „minciunilor”, al „nerealizărilor” şi al măsurilor care, arată ei, au destabilizat economia în cele zece luni de când coaliţia PSD – ALDE a preluat guvernarea. Moţiunea a fost semnată de 148 de parlamentari de la PNL, USR, PMP şi independenţi.

„În mai puţin de un an, guvernarea PSD-ALDE a aruncat la coşul de gunoi promisiunile făcute în campanie şi, odată cu ele, speranţele românilor într-un trai mai bun. Beneficiile unei creşteri economice substanţiale au fost anulate de măsurile populiste şi haotice luate în economie de cuplul de economişti de renume mondial Dragnea - Tudose împotriva mediului de afaceri şi a contribuabililor oneşti din această ţară. Minciuna PSDragnea a avut picioare atât de scurte încât, în mai puţin de un an, românii au văzut că programul de guvernare, pus sub titulatura „Îndrăzneşte să crezi”, a fost o iluzie vândută cu maximă neruşinare“, arată liberalii în textul moţiunii de cenzură.